Joven pone su propio puesto de papas en su salón de clases: lo consideran todo un emprendedor

Trabajar y estudiar no es nada sencillo, esta es la razón de que muchos estudiantes opten por tener su propio negocio para llevarlo consigo a la escuela, como lo hizo una chica que puso su propio mini salón de belleza y resultó ser todo un éxito.

Estudiante vende papas durante sus clases y se hace viral enTikTok

Otro caso muy similar que causó impacto fue el de un estudiante que decidió ganar dinero de una manera sencilla y efectiva: vender 'papas locas' a sus compañeros de clase.

Éste curioso momento quedó grabado gracias a Karlo Hernandez, un alumno que mostró al joven de nombre desconocido atendiendo su puesto y las órdenes de los clientes mientras todos toman clase.

En el tiktok compartido el pasado 31 de octubre, se le puede ver desde la comodidad de su banca preparando dicho snack, que se caracteriza por llevar papas fritas onduladas acompañadas de diversas salsas picantes y limón.

De acuerdo a la descripción del clip, la botana que ofrece este chico tiene un precio de 25 pesos mexicanos, lo que equivale a poco más de un dólar.

Su método para prepararlas consiste en poner algunas papas en un vaso de plástico y preguntar a sus clientes cuánta salsa quieren, después se dedica a agitarlas con fuerza para que el líquido se adhiera a ellas. Por último, llena el recipiente de más papas y repite el proceso.



El video que fue acompañado con el texto "Mi compra vendiendo papas locas en el salón... Mente de tiburón", fue vistó más de 4 millones de veces y recibió más de 200 mil likes.

En la sección de comentarios, los usuarios recalcaron que el joven es todo un emprendedor y le desearon que sus ventas aumenten con el paso del tiempo.

Internautas felicitaron al joven por su emprendimiento

"Estos sí son jóvenes construyendo el futuro", "Tú ya eres un empresario modelo, éxito con tu negocio", "Piensa en grande, será un gran empresario", "Se ven bien buenas, yo quiero unas, ojalá todo salga bien", "Directito a 'Shark Tank' por tu gran idea", o "Acuérdense de él, esperemos ver su futuro", fue cómo reaccionaron en el video.



Otros usuarios de la red social también comentaron que, en su época de estudiantes, ellos hicieron algo similar y tenían un puesto de dulces o papitas para tener un ingreso extra.

"Yo vendía dulces y chicharronese . Me decían 'la chica del Oxxo', ya que hasta tortas vendía", "Yo vendía dulces en la prepa, luego hasta los maestros me buscaban para comprarme", " Yo también vendía chucherías y la verdad se le gana bien", y "Yo también vendía papas en la universidad y me iba muy bien, hasta los maestros me compraban", fueron algunas anécdotas compartidas.



Si bien, muchas personas pidieron una segunda parte del negocio de las 'papas locas', el autor original aún no ha responido si la grabará o no.