Hombre se dedica a buscar tesoros perdidos en la playa: lo que encuentra impacta a TikTok

Es común que las personas pierdan valiosos objetos en sus visitas a la playa, como joyas, celulares o todo tipo de objetos inusuales. Quien se da a la tarea de buscarlos es un hombre de Carolina del Norte, Estados Unidos, cuyos hallazgos se han vuelto virales en TikTok.

Se hace viral en TikTok por mostrar los tesoros que encuentra en la playa

El usuario que se hace llamar @detectormoe decidió documentar todo lo que llega a sus manos tras sus exploraciones en la arena, y esto le ha dado una gran reputación en la red, pues sus más de 2.1 millones de seguidores siempre se muestran intrigados por saber qué es lo que encontrará después.

Desde el año pasado, el tiktoker comenzó a subir videos cortos de sus descubrimientos, y aunque principalmente se dedicaba a buscar objetos en el bosque, ir a la playa lo volvió viral.

Su método para encontrar objetos valiosos es muy simple, debido a que solo utiliza dos herramientas para su trabajo, un detector de metales y una canasta especial, con la que puede recolectar una gran cantidad de arena.

@detectormoe ha encontrado de todo a la orilla de la playa, como monedas, lentes de sol de marca, juguetes, collares, audífonos inalámbricos, pines o llaveros, solo por mencionar algunos.

Curiosamente, una de las cosas más comunes que encuentra son anillos, y en ocasiones la suerte le sonríe, ya que resultan ser de oro, plata o hasta tener diamantes incrustados, los cuales pueden llegar a valer mucho dinero.



Su canal ha logrado obtener más de 50 millones de likes y todos los días sube contenido nuevo, lo cual hace que el explorador llegue a un mayor número de audiencia.

Entre las cosas más bizarras que ha encontrado hay una bala de cañón, monedas antiguas, accesorios bañados en oro y fichas de casino de Las Vegas.

Los videos más virales de @detectormoe acumulan diversos comentarios y entre los más comunes se encuentran aquellos que muestran un interés genuino por hacer lo mismo que él en las playas para conseguir algo de valor.

Los internautas están encantados con sus videos y hallazgos en la playa

"Estoy pensando seriamente en comprarme un detector y hacer lo mismo", "No sé si trabajas de esto a tiempo completo, pero en definitiva es genial", "Me encanta ver estos videos y hasta quiero ir a la playa para intentar hacerlo", "¿Y si dejo mi trabajo y me dedico a esto?", se lee en los comentarios.



Con frecuencia, usuarios preguntan al creador de contenido qué hace con las cosas que encuentra en la playa y respondió que algunas las almacena en su hogar y las que puede, las vende para conseguir dinero extra.



Aquellos que ven sus videos también expresaron que su material es adictivo visualmente, debido a que podrían pasar horas viendo sus hallazgos sin importar que resulten valiosos o no.

"Podría pasar horas viendo esto", "No sé por qué, pero son muy satisfactorios los videos", "¿A alguien más le causa tranquilidad ver esto?", "Estos tiktoks tienen algo adictivo" o "Amo mucho ver cómo saca la arena y encuentra las cosas", fue como se expresaron otros internautas.



Por último, algunos le sugirieron al recolector de tesoros que devolviera las objetos, pues, en broma dijeron que ellos eran los dueños.

"Gracias por encontrar mi anillo, ojalá me lo regreses", "Qué casualidad. Yo perdí unos lentes iguales, seguro son los míos. Te mando mensaje", "Te encargo por favor que me mandes mi collar, es mío", y "Hay que ponernos de acuerdo para vernos y me des ese anillo, resultó ser el mío".