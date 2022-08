Tiktokers comparten disfraces terroríficos que usaron en su infancia y causan furor

Las fiestas de disfraces se han vuelto cada vez más populares, y parte de ello es gracias a TikTok, donde podemos ver miles de videos en los que los usuarios dejan volar su imaginación, todo para conseguir las temáticas más divertidas y originales en sus eventos importantes, además de que invierten gran esfuerzo para parecerse a algún personaje; sin embargo, pareciera que este año la tendencia cambio.

TikTok muestra los peores disfraces de los usuarios en su infancia

Actualmente, en la plataforma de videos cortos se comenzaron a viralizar una serie de clips, en los que los tiktokers muestran recuerdos de su infancia de una manera singular, pues presumen fotos de sus peores disfraces, y no podrás creer cómo lucen algunos de ellos.

Lo más divertido del nuevo trend es que todos los vestuarios tienen una historia en común, ya que fueron creados por alguno de los familiares de los usuarios y, lamentablemente, no salieron como esperaban, pues dichos trajes resultaron estar lejos de parecerse a lo que debían ser.



La mayoría de los creadores de contenido que se han unido a la nueva tendencia, inician sus videos compartiendo una selfie actual, para segundos después, mostrar una fotografía de cuando eran niños luciendo sus disfraces aterradores.

El sello distintivo de estos materiales, es que están acompañados de una versión modificada de la canción 'Angeleyes' de ABBA, titulada 'Evil Eyes'. Y aunque el trend no tiene muchos días de estar en TikTok, ya existe una gran cantidad de videos, de los que algunos se destacan y suman millones de vistas, likes y comentarios.

Así lucen los disfraces aterradores más virales

El más replicado hasta el momento, es el video compartido por la usuaria @annsservin, quien explicó que su abuelita trató de hacerle un disfraz de borrego con algodón y una máscara de cartón, pero el resultado final terminó por causar diversas reacciones entre los internautas, algunas divertidas y otras tantas asustadas por lo "pertubadora" que lucía la creación.

"Es aterradoramente tierno", "Qué borrego tan extraño, se parece al Santo", "Me recuerda a la película del orfanato", "Ama a tu abuelita bella, sí me hiciste reír", o "Eso es todo menos un borrego", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación original.



Otro de los videos que más ha llamado la atención de los internautas por su originalidad, es el del usuario @aldaiirgs, al que de niño disfrazaron de pie usando una sandalia y, tal y como pasó en el resto de los casos, el resultado terminó siendo mucho más terrorífico que tierno.



Peces, flores, estrellas, pollitos y hasta ardillas, son algunos de los disfraces que más han llamado la atención de los tiktokers; sin embargo, una usuaria de la red social le dio un giro al trend al compartir cómo su papá la vistió de diablito, pues su cara se encontraba pintada totalmente de rojo y también tenía dibujado un bigote para darle un toque extra, consiguiendo lucir extrañamente increíble.

El trending es tan popular que incluso los usuarios ya están calificando cuáles son los mejores videos que han visto hasta el momento.

"1. Ardilla ecológica, 2. La oveja, 3. La flor, 4. La estrella", "Este trend no decepciona, hasta lista me dan ganas de hacer sobre mis favoritos", "Amo este trend, Jajajaja. Cómo las mamás de antes se las ingeniaban", "Este del borrego, el de la ardilla ecológica y la estrella de Belén son los ganadores", o "No puedo escoger un ganador tan fácil. Todos me dan risa, pero también me perturbarán en mis sueños".



La usuaria @liz__nessa, fue una de las más comentadas porque su disfraz de flor fue comparado con un demogorgon, un personaje perteneciente a la exitosa serie de Netflix, 'Stranger Things'.

"10/10 al cosplay del demorgorgon", "Este disfraz fue la inspiración para los hermanos Duffer", "Pues ni tan mal el disfraz de demogorgon", "Cuando haces un cosplay de flor a tu hija pero ves mucho 'Stranger Things'", son algunas opiniones en TikTok.