Mujer de 50 años recibe su primera piñata y así reaccionó: su fiesta fue de Hello Kitty

Las redes sociales han demostrado que las personas, sin importar su edad, pueden tener una fiesta temática de sus personajes favoritos, tal como lo hizo una abuelita de 87 años que quiso celebrar como toda una princesa Disney su cumpleaños.

Mujer tiene fiesta de Hello Kitty y es sorprendida con su primera piñata a los 50 años

Quien siguió su ejemplo fue una señora que, para conmemorar sus 50 años, tuvo la mayor sorpresa gracias a sus dos hijas que decidieron hacerla la más feliz con dos detalles.

La joven mexicana llamada Andrea Romero y su hermana estuvieron a cargo de realizar el festejo, y como su mamá es una gran fan de Hello Kitty, toda la decoración tuvo que ver con esta gatita de origen japonés.

Ellas pusieron en la pared un letrero con la frase 'Feliz cumple', además en una mesa colocaron su pastel y un par de globos. En su video, explicaron que su mamá creció en una familia grande así que jamás había tenido un festejo de este tipo.

Además recalcaron que la señora tampoco pudo romper una piñata en su cumpleaños, cosa que siempre quiso cuando era pequeña, así que sus hijas fueron las encargadas de hacerla con sus propias manos.

Dicho objeto tenía la forma de My Melody, un conocido personaje que es amigo de Hello Kitty y se caracteriza por tener un gorro color rosado en sus largas orejas, además de un adorno de flor en él.

El emotivo video con su reacción al ver la piñata se hizo viral en TikTok

En la cuenta de TikTok de Andrea @dimegemar, reveló que la señora fue llevada a la mesa decorada donde se encontraba también la piñata con los ojos tapados y al abrirlos, se emocionó por la decoración.

"Mi mamá nunca tuvo una piñata y a sus 50 años se la hicimos mi hermana y yo. Desde niña le encantaba Hello Kitty, pero creció en una familia grande y sin muchos recursos. Su reacción fue lo mejor, aquí vi a una niña feliz" fue el texto que acompañó el video.



La mujer de nombre desconocido comenzó a llorar por el gran gesto que tuvieron en su cumpleaños y fue consolada por sus hijas, lo cual hizo que diversos usuarios de la plataforma no pudieran contener las lágrimas.

"Sanaron a su niña interior, me encantó y sí lloré", "Se me hizo el corazón chiquito a mi mamá también le gusta Hello Kitty, me dio mucha ternura verla", "Quiero llorar, qué bonita", "Obvio estoy llorando de alegría por tu mamá, fue una gran sorpresa" o "Lindo gesto. Su piñata de My Melody fue lo mejor", fueron las opiniones en la sección de comentarios.



La autora del video que alcanzó casi 2 millones de vistas, mostró una segunda parte donde se puede ver a su mamá con una corona en la cabeza disfrutando su pastel y rompiendo su primera piñata, lo cual hizo sola.