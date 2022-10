Amigas hacen disfraz grupal junto a sus novios: así lucen como 'Las chicas superpoderosas'

Los disfraces de pareja se han vuelto cada vez más populares con los años y aunque las opciones son infinitas, el que captó la atención por ser de lo más divertidos fue aquel que tres amigas hicieron junto a sus respectivos novios.

En un video de TikTok publicado por la usuaria @maggieds8, se compartió como ella junto a sus bffs, decidieron vestirse como las protagonistas de 'Las chicas superpoderosas'.

Cada una eligió a su favorita y portó un vestido que acompañaron con un cinturón negro, botas, calcetas altas y los respectivos peinados de Bombón, Burbuja y Bellota.

Pero eso no fue todo, ya que decidieron ir más allá y hacer que sus novios también se fueran disfrazados como ellas. Específicamente, los jóvenes recrearon los disfraces que usan tres ladrones para hacerse pasar por las heroínas de la ciudad de Saltadilla en uno de sus capítulos y lo curioso, es que ellos también usan cabezas grandes que parecen de lo más irreales.

En el clip se especificó que todos se vistieron así para una fiesta de Halloween, la cual tuvo un concurso y ganaron gracias a sus disfraces que lucen muy parecidos a los de la caricatura.

El pasado 21 de octubre fue cuando dicho material fue subido a la red social, y en poco tiempo consiguió ser visto por más de 1.4 millones de personas. Lo que más impresionó fue que los novios de las chicas se pusieron vestidos como ellas y posaron con gusto en las diferentes fotografías que les fueron tomadas a la reunión que asistieron.



En la sección de comentarios, fueron catalogaron como los mejores novios por animarse a hacer algo que querían las chicas y desearon llevar disfraces similares para la Noche de Brujas.





"Los mejores sus novios. 10 de 10", "Los amo... Qué chido tener novios que siguen sus locuras", "Masculinidad frágil cero y me encanta", "Yo también quiero vivir ese sueño", "Me hacen falta dos amigas con novio, me pareció genial la idea y el disfraz les quedó increíble" y "Hoy conocí la envidia", fueron algunas maneras en las que se expresaron en el clip original.

Además de realizar una sesión de fotos, en el video se puede apreciar cómo todos los hombres disfrazados de 'Las chicas superpoderosas' no dudaron en pasar a la pista de baile para mostrar sus mejores pasos, lo cual le dio aún más ambiente a la fiesta de Halloween.

De igual manera, en TikTok los tres jovenes también fueron halagados por su físico y algunos apuntaron su interés para ver sus rostros sin las enormes cabezas hechas a mano.

"Necesito ver al de rojo para una tarea", "El que hace de burbuja me encantó porque baila bien padre", "Preséntenme al de verde, por favor", "Bombón está muy musculosa y eso me gusta" o "No sé cuál de los tres me gustó más, todos tienen actitud y buen físico", son otros comentarios.