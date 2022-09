¿Qué va a pasar el 1 de octubre? La verdad tras los extraños videos virales en TikTok

Al entrar a TikTok podemos encontrar algunos videos extraños, y los que causaron polémica en los últimos días son los que estuvieron relacionados con una fecha que se aproxima: el 1 de octubre del 2022.

1 de octubre causó polémica y confusión en TikTok por extraños videos

En este trend, incontables usuarios de la plataforma comenzaron a mostrarse preocupados, usar música de suspenso en sus videos y algunos hasta celebrando por la pronta llegada de esa fecha, pero sin explicar exactamente por qué.

En los clips se pueden ver textos con frases como "Todos el 1 de octubre estaremos así", "Yo y los inseguros al enterarnos de lo que va a pasar el 1 de octubre" o "Te enteras de lo que va a pasar el 1 de octubre", los cuales generaron mucha confusión en las redes.

"No entiendo, alguien explíqueme", "¿Pues qué va a pasar? No sé nada", "Contexto por favor", "No entendí al principio del video, ni tampoco al final", "Ya díganme qué va a pasar, todo es muy confuso", fueron los mensajes que lanzaron los usuarios pidiendo una respuesta.



Si bien, muchos buscan una razón concreta que explique el origen de estos videos, la mayoría no la tienen, pues solo son creados para subirse al trend viral, debido a que cada día cobra más fuerza.

¿Qué pasará realmente el 1 de octubre y por qué la angustia en TikTok?

La realidad es que el trend expone la preocupación sobre algunos cambios que tienen que ver con el covid-19, pues en algunos países como Prú, Chile o Canadá se ha comunicado que el uso del cubrebocas ya no será obligatorio, diciéndole así adiós a este objeto que se usó por más de 2 años.

Dicho cambio en la medida sanitaria se refiere a que las personas podrán salir a las calles sin usar esta protección para la nariz y la boca, lo cual causó inquietud en una gran parte de la comunidad de TikTok.

Si bien, se corrió el rumor que esta acción sería llevada a nivel mundial, resultó ser falso, pues cada país mantiene aún protocolos diferentes y en algunos, el cubrebocas sigue siendo portado en lugares concurridos, por ejemplo el transporte público.



Tras enterarse de la verdad detrás del 1 de octubre las personas comenzaron a tener reacciones diversas, pues algunos se niegan a aceptar que no se trataba de ningún hecho misterioso, sino de una medida sanitaria que causó una cadena de desinformación entre los usuarios.

"No soy nada sin él, no quiero", "A mi todavía me da cosa, no estoy lista", "No eso no, ¿cómo me puedes pedir algo así?" o "Ya me había acostumbrado y ya no quiero dejarlo", son algunos comentarios en los diversos tiktoks.



Otros tantos se mostraron felices por la acción que aplicarán algunos países y tomaron escenas de celebración de diversos eventos, como el siguiente, donde se ve cómo un equipo de futbol festejar por un triunfo.

"Ya era hora, no puedo esperar", "Parece un sueño, no me la creo", "Han pasado 80 años desde que salimos sin cubrebocas" o "De verdad no lo vi venir, pero la era hora", fue como se expresaron otros usuarios.



Te recomendamos que confirmes en páginas oficiales gubernamentales si esta medida se aplicará a tu país o no, para que puedas seguir al pie de la letra los protocolos adecuados. Recuerda que el uso del cubrebocas aún está vigente en diversos territorios y no existe una acción a nivel mundial que permita estar en lugares públicos sin él.