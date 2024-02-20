The Beatles

The Beatles tendrán 4 películas biográficas, una por cada integrante: detalles del ambicioso proyecto

La historia de The Beatles y las de cada uno de sus integrantes llegarán a la pantalla grande gracias a un proyecto de alto calibre.

Video Yoko Ono no fue la responsable de separar a The Beatles y una inesperada declaración es la prueba

Fans de The Beatles, prepárense, pues las historias de Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr y George Harrison están por convertirse en películas biográficas gracias a un proyecto sin precedentes. Estos son los detalles.

Sam Mendes prepara cuatro películas biográficas de The Beatles

El director Sam Mendes tiene un ambicioso proyecto entre manos: llevar las historias de los integrantes de The Beatles a la pantalla grande. Pero no a través de una sola película, sino de cuatro.

A través de un comunicado de prensa, el cineasta y Sony Pictures Entertainment dieron a conocer sus planes con respecto al famoso cuarteto de Liverpool.

Según informaron, cada cinta relatará la vida de cada uno de los integrantes de la agrupación y se intersectarán “para contar la asombrosa historia de la banda más grande la historia” hasta su separación en 1970. Hasta el momento, se desconoce si se conectarán en un suceso en específico o a partir de cierto periodo.

The Beatles tendrán cuatro películas biográficas.
The Beatles tendrán cuatro películas biográficas.
Imagen Getty Images


Vale la pena destacar que Paul McCartney, Ringo Star, las familias de los fallecidos John Lennon y George Harrison y la empresa que maneja la mayoría de sus canciones cedieron los derechos de la música y biografías de los integrantes de The Beatles para el proyecto. Esta es la primera vez que sucede.

‘Deadline’ detalla que Sam Mendes fue quien concibió la idea y la propuso a Sony en diciembre pasado. En ese sentido, no es de extrañar que él sea el elegido para dirigir las cuatro entregas. De la mano de su empresa Neal Street Productions, también estará en el área de producción del proyecto.

El director de ‘1917’, ‘American Beauty’ o ‘Skyfall’ se dijo “emocionado” por la posibilidad de “desafiar la noción de lo que constituye un viaje al cine” con estas películas.

El director de cine Sam Mendes estará a cargo de las películas biográficas de The Beatles.
El director de cine Sam Mendes estará a cargo de las películas biográficas de The Beatles.
Imagen Getty Images


Por su parte, la productora Pippa Harris dijo sobre las películas de The Beatles:

“Pretendemos que sea una experiencia cinematográfica excepcionalmente emocionante y épica: cuatro películas, contadas desde cuatro perspectivas diferentes, que cuentan una única historia sobre la banda más famosa de todos los tiempos”.


De momento, no se ha anunciado el elenco que le dará vida a The Beatles, los años que abarcarán las cintas, un posible título o más detalles.

¿Cuándo se estrenarán las películas biográficas de The Beatles?

La fecha estimada para que el proyecto llegue a salas es el año 2027.

Hasta ahora, se desconoce cuál será el formato de estreno. ‘Associated Press’ teorizó que podrían “coexistir o intersectarse” en los cines, pero ‘Variety’ señaló que esa un estreno simultáneo podría ser “arriesgado”.

The Beatles
The Beatles
Imagen John Pratt/Getty Images

The Beatles ya han tenido otras películas

Lo cierto es que esta no es la primera vez que se intenta contar la historia de los músicos de éxitos de ‘Love Me Do’ o ‘Nowhere Man’.

‘Backbeat’ (de 1994) dramatiza la relación de John Lennon con Stuart Sutcliffe previo al éxito de The Beatles y, más recientemente, ‘Nowhere Boy’ (2009) contó la adolescencia de John Lennon.

Las canciones del cuarteto también inspiraron las cintas ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’ (de 1978) y ‘Across the Universe’ (de 2007).

Además, los documentales ‘Let It Be’ (de 1970) y ‘Get Back’ (de 2021) buscaron retratar momentos específicos de su historia.

Los propios integrantes de The Beatles tuvieron sus propias apariciones en películas en su momento de mayor auge.

Cuéntanos en los comentarios si te emocionan las películas biográficas de The Beatles.

