Fans aseguran que Harry Styles está calvo: estas serían las pruebas de la alocada teoría

Además de cantante, Harry Styles es un actor en ascenso que está teniendo uno de los mejores momentos de su carrera, pues su fama se encuentra más presente que nunca.

Teoría en TikTok asegura que Harry Styles está calvo y fans comparten fotos que podrían probarlo

Las celebridades continuamente son las protagonistas de teorías conspirativas y Harry se unió a la lista, pues muchos de sus seguidores comenzaron a creer que el británico podría estar quedándose calvo, lo cual lo orilla a usar pelucas.

Todo comenzó cuando el sitio web 'Deux Moi', afirmó que una estrella del pop y actor ocasional se estaba quedando calvo de forma encubierta. Poco después, la gente especuló que se trataba de Harry Styles, y esto se viralizó en TikTok.

Rápidamente, muchos fans dijeron estar de acuerdo con dicho planteamiento, pues captaron en video cosas extrañas en el cabello de la estrella durante su gira de conciertos, especialmente cuando mueve la cabeza de manera descontrolada, pues parece que su peluca se está desacomodando y se le nota aún más su frente.

Internautas tienen opiniones diversas respecto a supuesta calvicie de Harry Styles

Las supuestas pruebas mostradas por una gran cantidad de usuarios causaron diversas reacciones entre los fans y entre las más comunes, sorpresa, ya que no descartaron del todo su posible calvicie.

"Nadie lo quería pensar, pero puede ser cierto", "Ahora es difícil no creerlo con tantas fotos y videos", "Ok, esto cambia las cosas", "Cada vez creo con más firmeza que Harry usa peluca" o "Las pruebas me terminaron de convencer", fueron algunos comentarios.



Como era de esperarse, existen seguidores del cantante que lo defendieron, negando su falta de cabello natural, y pidieron que dejaran en paz al joven de 28 años.

"Qué gran mentira, desde hace años tiene el cabello así", "Nada que ver, sus videos no son prueba", "Dejen de armar escándalo, Harry no es calvo, sólo es la luz que se refleja en su pelo porque se lo levanta es todo" y " No me lo creo en absoluto, buscan excusas para atacarlo", fueron otros comentarios.



Otros, simplemente expresaron que de ser cierto, no les molestaría en absoluto y seguirían amando a Harry como hasta ahora.

Harry Styles respondió si esta calvo o no

El rumor llegó tan lejos que el actor del MCU que le dio vida a Eros en 'Eternals' , respondió que su amigo y colaborador Tom Hull, fue quien le comentó la teoría, lo cual hizo que en el mes de agosto, hablara de ello dentro de una entrevista para 'Rolling Stone'.

"Está completamente obsesionado con eso (refiriéndose a Hull). Él no deja de enviarme mensajes sobre personas tratando de averiguar si soy calvo. ¿Qué pasa con la calvicie?, se salta una generación o algo así, ¿verdad? Si tu abuelo es calvo, ¿tú también lo serás? Bueno, mi abuelo no era calvo, así que crucemos los dedos", fue su declaración.



Esto significa que Harry no es calvo, ni usa peluca, pero espera no perder cabello cuando llegue a una edad avanzada.

¿Tú que piensas acerca de esto? Dinos en los comentarios.