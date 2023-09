Su exsuegro la desalojó de la casa en la que vivía con sus hijos: ella la demolió antes de irse

Yumiko Ramírez es una mujer peruana que se ha vuelto viral en las redes sociales en las últimas horas, debido a que, después de recibir una orden de desalojo de su propio suegro, de la vivienda que habitaba con sus hijos y donde también tenía el negocio del que sacaba los ingresos para mantenerlos, decidió demolerlo todo e irse.

Los videos en los que se le ve cómo ella derrumba su casa y habla ante medios de comunicación locales ya se han vuelto virales en varias redes sociales, siendo TikTok la principal, habiendo videos de más de 14 millones de visualizaciones sobre este caso.

¿Por qué Yumiko demolió su casa?

La mujer recibió la orden de desalojo de parte de su exsuegro y ella argumentó que, si bien el terreno en el que se edificó su casa le pertenece legalmente al padre de su expareja, la casa la construyó ella misma con sus ahorros familiares, por lo que no pretendía dejarles todo "peladito y a la boca".

La orden la obligaba a entregar el terreno, ubicado en Chancay, Perú, más no la edificación que había hecho con mucho esfuerzo a lo largo de años. Así que contrató trabajadores para tirar la casa de 3 pisos ante su inminente desalojo.

"Yo lo he hecho, a mí me ha costado, me he privado de muchas cosas para tenerlo. Ahí está su terreno. Ellos no tienen cariño por mis hijos y nunca lo han tenido", expresó la señora.

Al terminar la demolición, Yumiko abandonó el lugar junto a sus hijos.

¿Cómo reaccionó el exsuegro?

La demolición se realizó frente al señor, quien, desesperado, les lanzó piedras a los trabajadores para frenar lo que hacían. Al ver la casa totalmente destruida sólo fue captado con rostro de impotencia.

El señor, molesto, llamó "prensa vendida" a los reporteros que se encontraban en el lugar y a quienes demolían la casa: "delincuentes". Además aseguró que Yumiko era una mala madre que dañaba psicológicamente a sus nietos al mezclarse con otros hombres y dejarlos "abandonados".

"Ya se separaron y al final se quedó ella con mis nietos, mientras viva con mis nietos yo no he hecho ninguna acción legal, pero ella empezó a traer otros hombres y otros compromisos, eso no me ha gustado. La idea era que ella desocupara la casa, ella, no mis nietos", declaró el exsuegro.



Al final, el abuelo de los menores, Pablo Vega, compartió que podría demandar por daños a su exnuera.

¿Qué pasa con el padre de sus hijos?

En entrevista para un medio local, Yumiko declaró que el papá de sus hijos se fue de la casa con otra mujer casada que tenía 2 hijos y actualmente tienen otros 2 hijos más juntos, incluso aseguró que tenía un documento legal en el que él reconoce que se retiró voluntariamente de la vivienda que compartían.

El señor no se hacía responsable de los 4 niños que tenía con Ramírez, por lo que ella lo demandó por pensión alimenticia, sin embargo no ha recibido respuesta de las autoridades y ha tenido que hacerse cargo de sus hijos por sí misma desde hace más de 7 años. Agregó que su hijo mayor asiste actualmente a la universidad en Lima, Perú.

Incluso uno de los jóvenes acusó directamente a su papá de no haberse preocupado por él durante 6 años, llamándolo "mal padre".

Otra de las versiones que circula en Internet es que su exsuegro, sin compasión por sus 4 nietos, decidió echarla de su propia casa y negocio para que su hijo fuera a vivir allá con su nueva mujer y sus otros hijos.

Internet reaccionó al video viral de la mujer que demolió casa en terreno de su exsuegro

Los usuarios de TikTok reaccionaron con millones de likes y mensajes de apoyo a la valentía de la mujer, empatizando con ella al 100% e incluso algunos quieren organizar una colecta para ayudarla a construir una nueva casa.

"Yumiko Ramírez, te admiro", "Mis respetos", "Todos contigo", "Soy tu fan", "Aplausos", "Vas a poder con más que eso", "No encuentro fallas en tu lógica", "Hubieras avisado y entre todos te ayudamos, para que hubiera sido más fácil y rápido", "Eres mi ídola", "Ya se estaban lamiendo los bigotes con el negocio y la casa. Bien por la señora", "No podemos permitir que el abuelo o el marido entre con el amante a vivir en esta casa que construyó ella", "Me parece correcto", "Totalmente de acuerdo", "A veces siento que somos Yumiko, Shakira y yo contra el mundo", "Ella habla tranquila y con sinceridad, pero ellos hablan gritando y ofendiendo, ahí se nota qué tipo de personas son. Fuerza Yumiko", comentó la gente.



La noticia fue retomada por varios medios de comunicación por lo insólito de la situación, que escaló a niveles insospechados tras este pleito familiar no resuelto.