Sobrecargo denuncia que aerolínea la discriminó por su peso: lanza fuerte mensaje body positive

En un mundo donde aún persiste la discriminación laboral basada en el peso, una valiente mujer llamada Alba Nevado decidió compartir su experiencia y desafiar esta injusticia.

Según 'Telemadrid', Alba denunció en sus redes sociales cómo fue rechazada por una agencia de azafatas en Fitur debido a su peso y talla. El video que compartió en su cuenta de Instagram recibió casi 1 millón de visualizaciones.

Sobrecargo denuncia discriminación en aerolínea por su cuerpo: lanza mensaje body positive

En su publicación, Alba expresó su frustración con la situación: "Me dieron un uniforme de talla única, cuando llegué a casa me lo probé y obviamente no me quedaba bien". Además, relató cómo fue tratada por la agencia:

"Me dicen que lo sienten mucho pero que me mandan a mi casa porque no puedo trabajar sin uniforme, como si el problema fuera mío. No me había sentido así de mal, así de juzgada y así de rechazada desde hace muchísimo tiempo".

Después de que su historia se volviera viral, la agencia se puso en contacto con Alba para disculparse y tratar de solucionar el terrible episodio. Alba compartió las disculpas que recibió y cómo intentaron enmendar la situación:

"He recibido sentidas disculpas por el momento tan desagradable. También me han ofrecido incorporarme con un uniforme distinto que pudiera valerme para un puesto de trabajo en el que no llamase tanto la atención el hecho de no estar igual de uniformada".

Alba se siente emocionada por la difusión de su video y por el impacto que está generando: "Mi mensaje está llegando a muchas personas y eso da mucha energía. Estoy emocionada por la difusión del vídeo".

Esta historia es un llamado de atención para todas las empresas y agencias, instándoles a revisar sus políticas y prácticas de contratación. Alba expresó su dolor por ser excluida debido a su talla: "Me duele en el alma que no me permitan trabajar por no tener una talla única". Es hora de cambiar esta mentalidad y construir un mundo laboral más inclusivo y equitativo para todos.