Tiene 23 años, pero parece una niña de 8: mujer comparte su historia y asombra a Internet

Existen personas con diversas enfermedades alrededor del mundo que dan lecciones de fortaleza y amor propio, pero la que desctaca es Shauna Rae, debido a su padecimiento que es poco común.

Shauna Rae, la mujer que se volvió famosa por su historia y apariencia infantil

La joven nacida en Estados Unidos tiene 23 años y radica en Florida junto a su padrastro y hermanas. Ella batalla todo el tiempo por encajar en la sociedad y sentirse normal por su condición llamada enanismo hipofisario, el cual afecta el crecimiento.

De acuerdo a la joven, obtuvo este diagnóstico después de que fuera tratada con quimioterapias a sus 6 meses de edad, ya que sufrió de cáncer cerebral.

Tras terminar el tratamiento y vencer al cáncer, los doctores encontraron que su glándula pituitaria había sido dañada, pues ya no producía hormonas del crecimiento, por ello, su cuerpo aparenta ser el de una niña de 8 años.

Para remediarlo, durante mucho tiempo le fueron administradas hormonas sintéticas que la ayudaron a crecer, pero cuando llegó a la pub,ertad, sus huesos se fusionaron permanentemente, dejándola apenas por debajo de los 4 pies de altura.

Tiene su propio show televisivo, donde se sincera sobre su enfermedad

Ella comenzó a hacerse famosa gracias a las redes sociales como muchos influencers, pero todo cambió cuando una cadena de televisión la contactó para hacer un programa donde ella compartiera sus experiencias viviendo con enanismo hipofisario.

En el show llamado 'I'm Shauna Rae', ella se sincera sobre los problemas que enfrenta día a día como por ejemplo, ser juzgada en las calles, cuando asiste a un bar con amigas, al tratar de ropa con el estilo que le gusta e incluso, buscar el amor, algo que es sumamente complicado.

"Mi última relación había terminado, específicamente, porque él no quería salir a un restaurante conmigo o salir a caminar conmigo. Ese es el tipo de cosas que busco como señales de alerta", fue lo que comentó en su programa.



Algo que también desea es que las personas la traten como una adulta, pues regulamente muchos le suelen hablar como una niña por su apariencia con la cual se siente "atrapada".

"Si me miraran, pensarían que soy una niña normal que hace cosas normales de niña con mi divertida y loca familia. Pero la verdad es que no soy una niña. Soy una mujer, una mujer de 23 años atrapada en el cuerpo de una niña de 8 años. Aunque físicamente no puedo crecer, deseo desesperadamente que me traten como a un adulto".



El éxito del show ha hecho que hasta el momento tenga dos temporadas y ganara miles de fans en sus redes sociales, donde actualmente habla sobre la confianza para ayudar a otros.



