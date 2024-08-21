TikTok

Mujer canta igualito a Chalino Sánchez y se vuelve viral en TikTok: la apodan 'La señora Chalino'

Esta mujer se convirtió en la sensación de TikTok al interpretar el tema 'Prenda de mi alma' con una voz sorprendentemente similar a la de Chalino Sánchez. Su actuación revivió el legado del legendario cantante de regional mexicano.

Redactora
Por:
Alexandra Gómez.
Video Encuentran a la doble de Jenni Rivera y el parecido es impactante (es una profesora)

Un video en TikTok está llamando la atención de miles de usuarios, pues se trata de una mujer que roba cámara al interpretar el tema 'Prenda de mi alma' de Chalino Sánchez.

Los testigos quedaron sorprendidos no solo por su actuación, sino por el increíble parecido que su tesitura vocal tiene con la del fallecido cantante sinaloense.

El clip, que se viralizó en poco tiempo, ha generado una gran cantidad de comentarios y reacciones, y ha llevado a los usuarios a apodarla 'La señora Chalino Sánchez'.

@raquelpompa79

La vos igual qué chalino.

♬ sonido original - RaquelPompa79

Su capacidad para imitar la voz del 'Rey del Corrido' ha dejado a muchos sin palabras. Lo que comenzó como una simple sesión de karaoke se ha convertido en un fenómeno en redes sociales.

A lo largo de los años, muchos han intentado imitar al cantante, pero pocos han alcanzado el nivel de exactitud que esta mujer, cuya identidad se desconoce, ha demostrado.

Su habilidad no solo ha impresionado a los cibernautas, sino que también ha revivido el interés por la música del cantante de regional mexicano, hecho que lo mantiene presente en las generaciones actuales.

Las reacciones al video no se hicieron esperar:

"La mujer de Chalino no existe... La señora Chalino", "Cuando reencarne no diré nada, pero habrá señales", "Aguas, doña, no le vayan a mandar la notita", "Se le metió el espíritu de Rosalino", "Chalino Sánchez reencarnó pero en una mujer", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la red social china.


Es evidente que la voz de esta mujer ha tocado a más de uno, generando una ola de nostalgia y admiración.

@vicenterm1

¿No que no cantaba como Chalino Sánchez?

♬ sonido original - Vicente Rodríguez Méndez

¿Quién fue Chalino Sánchez?

Chalino Sánchez, cuyo nombre verdadero era Rosalino Sánchez Félix, fue una figura emblemática de la música regional mexicana. Su vida estuvo marcada por la tragedia, y su violenta muerte en 1992 solo amplificó su leyenda.
La reciente viralización de su imitadora en TikTok ha servido para recordar su impacto en la música y la cultura mexicana, lo que evidencia que su legado sigue vigente, incluso en la era digital.

El legado de Chalino Sánchez perdura no solo en sus canciones, sino también en el impacto que continúa teniendo en las nuevas generaciones. La viralización de la "Señora Chalino" es solo una muestra más de cómo su música sigue anclada en el corazón de muchos, siendo una fuente de inspiración que mantiene viva la leyenda del artista que dejó huella en la música regional mexicana.

