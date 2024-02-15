Kristen Stewart enamora a hombres y mujeres con su nuevo look, pero también desata polémica

Video Los dramas de 'Crepúsculo': Robert Pattinson odiaba ser Edward Cullen y más

Kristen Stewart está de regreso. Tras ser nominada al Oscar por su interpretación de la princesa Diana en ‘Spencer’ en 2022, la actriz protagoniza la portada de la edición de marzo de 2024 de la revista Rolling Stone, causando polémica por su look.

Kristen Stewart es la portada de marzo de 2024 de la revista Rolling Stone; fanáticos quedaron impactados con su nuevo look Imagen Getty Images/Lionsgate

Kristen Stewart protagonizada sesión fotográfica para Rolling Stone

Para la edición del mes de marzo, Kristen Stewart fue fotografiada por Collier Schorr como parte de la promoción de la película ‘Love Lies Bleeding’, un thriller romántico en el que la actriz interpreta a una gerente de gimnasio que comienza una relación con una fisiculturista.

“Mi sexualidad es totalmente fluida. Estoy por todo el mapa y creo que lo estaba entonces (en la adolescencia). Pero también quería ser normal y sexy, así que pensé: 'Genial, voy a hacer todo lo que pueda para tratar de descubrir cómo parecerme a una chica y agradarles a estos chicos’. Eso es todo. Es una historia totalmente normal”, expresó.



La actriz, a sus 33 años, está muy alejada del look que usó durante su participaciónen la saga ‘Crepúsculo’ cuando tenía 17 años. En la entrevista, Kristen dejó claro que no teme hablar sobre su identidad queer y de su relación con la guionista Dylan Meyer, con quien se comprometió en 2021 y aún no han puesto fecha para su boda.

"No sé cómo será mi familia, pero no hay manera de que no empiece a tener hijos y también, idealmente, en algún momento pronto digo: 'Quiero tener un hijo'. Realmente quiero que eso suceda”, expresó.

Nuevo look de Kristen Stewart causa polémica en redes sociales

De acuerdo con la información del sitio Rolling Stone, las personas de extrema derecha en Estados Unidos han criticado la portada porque consideran que tratan de ‘imponer’ el asunto de las identidades sexuales y de género, tal y como lo expresó el escritor Christopher Rufo en su cuenta de X.

“‘Queer’ es una ideología, no una sexualidad y parece hacer que la gente se sienta miserable. Colocan fotografías deprimentes de Ellen Page (refiriéndose a Elliot Page) o Kristen Stewart bajo titulares con palabras como ‘alegría’, ‘familia’, ‘felicidad’; solo es propaganda que pretende desmoralizar”, afirmó

"Queer" is an ideology, not a sexuality—and it appears to make people miserable. They put dismal pictures of Ellen Page or Kristen Stewart under headlines with words like "joy," "family," "happiness." Propaganda that intends to demoralize. https://t.co/Mcte5tjtwz — Christopher F. Rufo ⚔️ (@realchrisrufo) February 14, 2024



Mientras que otros internautas no les agradó la sesión fotográfica, calificándola como ‘la caída’ de Kristen Stewart y comparándola con el look de pelo castaño que usó hace varios años.

The fall of Kristen Stewart 😭 pic.twitter.com/xjhzOybUSl — Radoo (@Ungamma_ra) February 15, 2024

“Hollywood la arruinó”, otro de los mensajes que aparecen en X.

Kristen Stewart is not for you :) pic.twitter.com/r3lCXyZm16 — Lilah TheyPG 💜 🇵🇸 (@LilahRPGtt) February 15, 2024



Mientras que otros internautas quedaron sorprendidos, incluso maravillados, con la sesión fotográfica.

Yo cada vez que pienso en el photoshoot de Kristen Stewart pic.twitter.com/JmpxWlsIrX — Shepard 🎃 (@bioshookk) February 15, 2024

“La persona que siempre me confirma una y otra vez que soy bisexual es Kristen Stewart”.

flipando siempre que la persona que me confirma una y otra vez de que soy bisexual sea kristen stewart https://t.co/IyGViUV8q2 pic.twitter.com/Y4FC0w2nk9 — |sayu| (@sayustarlight) February 15, 2024



Otra persona compartió que tiene la fantasía en que Kristen se fije en ella y pueda escapar.

Kristen Stewart en rollingstone me tiene así: pic.twitter.com/ovYLtrFiYm — Marcela LM🍉 (@MarcelaLM16) February 15, 2024



Y, de nuevo, sus fans destacan algunas de sus películas más memorables.

Me liking every single Kristen Stewart post I see pic.twitter.com/0hyWeF5WYK — John ⚡💫 🛸💥 💨 (@coolgoofball) February 15, 2024

“Ella puede hacer lo que quiera”, fue otro mensaje.

You know, this video right here is a perfect way to remind myself that I most definitely prefer women over men. And also Kristen Stewart can do whatever she wants to me. pic.twitter.com/lMozcp7rBy — alexis 🏴‍☠️🏳️‍🌈 (@thatenbymuppet) February 15, 2024