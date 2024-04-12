Sacerdote hace misas en Roblox y causa debate en redes: ¿atrajo a un público más joven?

No es un secreto que los líderes religiosos se ingenian cada vez más para llamar la atención de los más jóvenes a las iglesias. Sin embargo, un sacerdote originario de Perú ha ganado la 'competencia' al idear una parroquia en el videojuego Roblox y celebrar misas desde esta plataforma. La liturgia, además, se transmite en TikTok, generando miles de reacciones.

¿Qué es Roblox y cómo logró el sacerdote peruano captar la atención de los jóvenes para asistir a misa desde esa plataforma?

Roblox es un juego en línea con temática multijugador que permite a los usuarios crear mundos con piezas al estilo de Lego.

En este espacio virtual, los asistentes a la misa del sacerdote peruano son varios usuarios online asentados en diferentes lugares del mundo.

El espacio virtual creado por el líder religioso oriundo de Perú se llama 'Catedral de Roblox' y 'San Miguel de Viso'.

Además de realizar misas, el padre orquesta procesiones e incluso llevó a cabo la bendición de las Palmas, la celebración de la Pascua o resurrección en Semana Santa.

El padre detrás de esta idea reside en Huacho, una ciudad de Perú. Aunque su nombre sigue siendo un misterio, su proyecto de transmitir la misa desde Roblox ha cautivado la atención de muchos.

¿Cómo reaccionan los internautas ante las misas por Roblox del sacerdote peruano?

Las reacciones en línea varían desde la sorpresa hasta la admiración.

"Iré, aunque sea ateo, porque son bien buena onda", "Fui a una en Roblox y me hicieron comunión", "Yo pensaba que era puro joda y resulta que es un padre de verdad", "Yo creo que Dios y Jesús estarían felices por ver la manera de predicar su palabra a los jóvenes, ya sea en Roblox u otras aplicaciones", "Yo sí tomaré misa", "Voy a descargar Roblox sólo para ir a misa", expresan algunos.

En general, la creatividad del sacerdote al utilizar el videojuego para difundir la palabra del Señor ha generado un impacto positivo y curioso en la comunidad.

Esta iniciativa demuestra cómo la tecnología y la innovación pueden acercar a las nuevas generaciones a la religión de maneras inesperadas.

La 'Catedral de Roblox' se ha convertido en un espacio virtual donde la fe y la comunidad se encuentran en un entorno digital, atrayendo a jóvenes que quizás no habrían asistido a una misa tradicional. La fusión de lo sagrado y lo virtual es un ejemplo interesante de adaptación en tiempos modernos.