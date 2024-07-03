Sacerdote mexicano usa muñeco 'poseído' para atraer a los más jóvenes a misa e Internet enloquece

Video Mujer se casó con un fantasma que le fue infiel: ¿ahora está con un muñeco ‘poseído’?

En los últimos días, un sacerdote de la Diócesis de Saltillo, en el estado de Coahuila, México, causó gran revuelo al utilizar una réplica del famoso muñeco diabólico de un episodio clásico de "La Dimensión Desconocida" durante sus misas.

Según reveló el padre Víctor Hugo Rea, él no sabía de dónde provenía el juguete y el contexto de la serie, pues solo le pareció una manera ingeniosa para atraer a los más jóvenes a su iglesia.

PUBLICIDAD

Sacerdote usa muñeco 'diabólico' para dar misa

El episodio en cuestión de los años 60, titulado "The Dummy", presenta a un ventrílocuo atormentado por su muñeco, que parece tener vida propia y ser poseído por una fuerza maligna. El sacerdote decidió apropiarse de esta icónica figura del terror para intentar captar la atención de los fieles, especialmente de los niños.

Sacerdote usa muñeco 'diabólico' para dar misa. Imagen Captura Facebook.

En aunas fotografías que se han vuelto virales en redes sociales, se puede ver al hombre manipulando al muñeco durante sus misas, dirigiéndolo hacia el público, lo que ha generado una fuerte reacción entre los feligreses y las autoridades eclesiásticas.

Muchos consideran que el uso de un símbolo tan claramente asociado con lo demoníaco y lo sobrenatural es inapropiado e incluso peligroso, especialmente en un contexto religioso destinado a los más jóvenes, aunque en realidad solo se trató de una confusión por el desconocimiento del sacerdote, quien compró el muñeco a través de la plataforma MercadoLibre.

Por su parte, Hilario González, obispo de la Diócesis de Saltillo, se pronunció ante medios de comunicación y externó que el sacerdote mexicano ya no utilizaría la marioneta en las misas.