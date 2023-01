Padres regalan muñeca Barbie a su hijo y la reacción del niño causó revuelo en Internet

En esta ocasión, el hermano menor de la usuaria de TikTok identificada como Geraldine Hernandez se viralizó en la plataforma gracias al video en el que aparece desenvolviendo una muñeca Barbie, la cual pidió como regalo de Navidad.

Niño recibe una muñeca Barbie de Navidad y su emoción se viraliza

Geraldine Hernandez es una chica colombiana de 21 años que tiene dos hermanos menores: una niña y un niño. Ambos pidieron como regalo de Navidad una muñeca Barbie edición ‘Color reveal’, la cual debe sumergirse en agua tibia para revelar su apariencia.

Contrario a la creencia social de que las muñecas solo son para niñas, los papás de Geraldine y sus hermanos decidieron comprarle al nene lo que pidió y así romper prejuicios respecto a los juguetes que suelen restringirse de acuerdo al género de cada infante.

“Pidió una Barbie y se le dio, aquí no estamos con estigmas. Todo por verte feliz mi niño”, explicó Geraldine Hernandez en su video viral con más de tres millones de reproducciones.



Miles de internautas aplaudieron el gesto de los papás al comprarle a su hijo el juguete deseado sin importarles los prejuicios de género, especialmente porque lo hicieron para “verlo feliz”:

“Yo siempre pedía una Barbie para que fuera novia de mi Max Steel y nunca me la regalaban; decían que ni la iba a jugar, pero me compraron cosas que nunca usé y solo porque eran de niño no se oponían”, “Su alegría no tiene precio, qué bueno que ese niño crecerá como una persona feliz”, “Sanando a las nuevas generaciones para que vivan sin tener que complacer a otros, especialmente valores anticuados”, “Muchos piensan que así se crea la disforia de género, pero en realidad solo estamos haciendo felices a los niños. Niñas no tuvieron carritos a control remoto para que no fueran ‘marimachas’, cuando en realidad los pedían porque parecían divertidos, así como este niño. Pidió la Barbie porque le parece divertido que al sumergirla se cae la pintura y revela una muñeca diferente, no es como una salida de clóset ni nada parecido. Son niños, solo quieren divertirse”.



Con la viralidad de sus videos, Geraldine Hernández decidió grabar una tercera y última parte en la que sus hermanitos mostraban las muñecas Barbie que les habían tocado. Esto después de meterlas al agua tibia para que se les cayera la pintura que cubría misteriosamente su apariencia.