Fans encuentran una cucaracha en escena de ‘Rubí’ casi 20 años después: ¿la habías notado?

Las telenovelas latinas han obtenido gran popularidad entre generaciones, tanto así que incluso niñeras peinan a las nenas a su cargo como los icónicos personajes de los melodramas e incluso hay quienes se grabaron de memoria las frases más célebres de sus protagonistas favoritas.

También hay quienes ven una y otra vez sus novelas favoritas, al punto de encontrar errores de filmación que hasta a los camarógrafos, los directores de escenas y editores pasaron por alto. Un ejemplo de esto lo compartió una usuaria de TikTok, identificada como Lourdes Gutiérrez Godoy, durante una escena de boda en ‘Rubí’ (la cual puedes ver en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX).

Internauta encontró supuesta cucaracha en la telenovela de ‘Rubí’

“Una cucaracha en la boda de Cristina y Cayetano”, con esas palabras Lourdes anunció su descubrimiento a través de su cuenta de TikTok (@lo4urdesba). Resulta que la joven peruana se encontraba viendo la telenovela protagonizada por Bárbara Mori cuando notó algo moviéndose en el hombro de Luis Gatica, actor que interpretó a Cayetano.

Como contexto de la escena, Cristina estaba a punto de casarse con Marco, el médico con el que comenzó a salir después de que Cayetano fuera a la cárcel por culpa de Rubí. Sin embargo, como Cristina seguía enamorada de Cayetano, quien además era el padre de su hija, Marco decidió hacerse a un lado y dejar que los enamorados siguieran juntos.

“Por eso le convenía más Marco, el Cayetano hasta animales traía”, “Solo Cristina escogería a Cayetano en lugar de a Marco, ahora entiendo porque lloraba tanto en la escena”, “Ya no sé si es cucaracha, alacrán o araña, está enorme ese insecto”, “He visto millones de veces ‘Rubí’ y jamás lo había notado, ahora me siento tonta porque era un animalón”, “Con razón Rubí lo odiaba tanto, hasta alimañas traía” o “Pensé que era editado y fui a corroborarlo, es verdad”. Estos son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Ante el escepticismo, varias personas recurrieron a los videos oficiales del canal de YouTube Tlnovelas y ahí confirmaron que, en efecto, en el hombro del histrión aparece caminando un animal. Fue gracias a un acercamiento de la cámara que se hizo evidente su inesperada presencia, compruébalo tú mismo:

¿Qué dijo Luis Gatica, Cayetano, sobre la escena de la boda?

Si bien el actor no ha comentado nada sobre el incidente con el insecto en la escena de la boda, sí confesó en entrevista para 'Foro 7', en 2020, que él no quería que su personaje saliera de la cárcel y mucho menos que se casara con Cristina por temor a que la audiencia lo odiara. Entonces le dio la idea al productor, el ‘Güero’ Castro, de matar a Cayetano.

“Le dije: ‘No puedes hacer eso… La gente se va a enojar, no le va a gustar porque ella ya está haciendo su vida con el doctor. No podemos hacerle eso al público, sería una traición fea. Lo pueden tomar mal y el único perjudicado sería yo’. Dije: ‘Va, pero con una condición: me tienes que matar al final”.