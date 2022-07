Armó una andadera para su bebé con tubos PVC y se hizo viral: lo llaman "el padre del año"

Las enseñanzas de vida de padres a hijos son comunes en Internet, aunque casi siempre están dirigidas a adolescentes. Este caso se hizo viral porque los protagonistas son una linda bebé y sus padres.

Mayrla Faria y su esposo, Nivaldo Castro, decidieron acercar a su hija de ocho meses de edad a la ecología y el reciclaje, pero de una forma muy divertida y ahorradora.

Papás crearon una andadera con materiales reciclados y causaron sensación en TikTok

La pareja, originaria de Brasil, armó una andadera (caminadora) con tubos de PVC y latas de leche, a fin de reutilizar materiales y no generar más basura.

Los papás solo necesitaron una barra de PVC de 20 pies (6 metros), la cual cortaron en piezas más pequeñas (acordes al tamaño de la nena), así como ocho codos para unir cada tubo en una estructura base con la que su hija se puede apoyar para caminar. También usaron cuatro latas de leche que fungieron como ruedas: dos delanteras y dos traseras.

El ingenioso andador funcionó a la perfección y por ello la mamá de la niña, quien es zootecnista, decidió compartir un video de 20 segundos en el que muestra a su hija usando su creación:

Así reaccionó Internet a la andadera hecha con materiales reciclados

Más de un internauta aplaudió la iniciativa sustentable y el ingenio de los padres de Ana Vitoria, ya que no solo reduce la basura, también ayuda a ahorrar dinero:

“Excelente invento, las andaderas están muy caras y los bebés las dejan muy rápido”, “Que buena idea sustentable, de nada sirve que los papás compren lo mejor de lo mejor si le heredan un planeta muerto a sus hijos” o “Adiós Fisher Price, ahora construiré la andadera de mi bebé”.

Incluso la comunidad brasileña 'Ecoaliza’, se pronunció positivamente sobre la andadera por medio de su cuenta de Instagram:

“Miren que linda Ana Vitoria, está dando sus primeros pasos hacia la sustentabilidad . El consumo consciente y la reutilización se aprenden en la cuna. Rockeó demasiado este andador elaborado con materiales reciclados. Que la creatividad de Mayrla sea un ejemplo para otras madres y hagamos eco”, se puede leer en la publicación.

Eso sí, los papás también recibieron críticas de otros internautas, quienes señalaron que el diseño pudiera ser peligroso para la bebé:

“Sí, es práctico, pero puede afectar en la consolidación de la lateralidad [preferencia, por un lado, del cuerpo, esto define a los zurdos o diestros]”, “Muy creativos, pero no tiene ninguna medida de seguridad”, “Debería ser ilegal que los papás hagan prototipos y dejen a sus hijos usarlos como si nada” o “Cada vez que veo el video me dan nervios porque siento que se va a caer, no tiene mucho de donde agarrarse”.

¿Qué opinas del caso de estos papás? ¿Crees que su andadera fue un acierto total o que puso en riesgo la integridad física de su bebé?