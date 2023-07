Tienda de hamburguesas ofrece regalar un peso por like a una de sus empleadas: juntan más de 1 millón

Las redes sociales tienen un poder extraordinario cuando se trata de buscar likes para apoyar una buena causa y en ocasiones, puede ser tan abrumadora que pueden dejar en apuros a quienes hacen la convocatoria, como lo fue en el siguiente caso.

Tienda de hamburguesas regala dinero a empleada por cada like en Facebook y se sale de control

Resulta que el pasado 26 de junio el restaurante de hamburguesas ubicado en Mexicali, Baja California, llamado Chenchos Burger decidió hacer algo único al festejar el cumpleaños de una de sus empleadas de manera diferente.

Ellos postearon una fotografía de la mujer en Facebook y emitieron el siguiente mensaje donde aseguraron que por cada like que recibiera la publicación el establecimiento le daría un peso, por ejemplo si juntaban 1000 'me gusta', recibiría mil pesos.

"Equipo Chenchos Burger felicita a nuestra compañera operadora cajera recepcionista mesera y todo lo que se le junte en la semana. Por su cumpleaños hoy en su día (Chenchos burger le regalara un peso por cada reaccion) para que se compre lo que ella quiera. 😉 Solo le daremos 5 días por que luego se van recio. Viernes 7 pm les contaremos las reacciones las que sean chenchos burger si cumple".



Si bien pensaron que los likes se acumularían poco a poco fue todo lo contrario, pues personas de todo México comenzaron a compartir y a dejar su respectivo me gusta para ayudar a la causa.



En cuestión de horas la publicación tenía miles de 'manitas arriba' y días después ya tenía casi medio millón. Primeramente, los internautas felicitaron a los dueños de Chenchos Burger por hacer esta gran dinámica que resultó ser más viral de lo que esperaban.

"Un súper regalo para la cumpleañera, me encanta", "Jaja qué buen marketing aunque los deje pobres", "Qué buena iniciativa", "Que cada like se les vuelva un nuevo cliente y les lluevan bendiciones", "Yo solo vine a dejar mi like ojalá le den su dinero a esta buena mujer", "Muy buena idea, pero mal ejecutada si se hace viral" o "Ojalá más lugares hicieran esto", resultaron ser algunas opiniones.



Después de varios días las personas esperaron a ver el conteo con la esperanza de que el restaurante cumpliera su promesa, pues su historia se había esparcido por redes y de hecho, medios locales e internacionales también la expusieron.

La empleada no recibió la enorme cantidad de dinero y la razón dividió a redes

Fue hasta el 3 de julio que se emitió un comunicado en la página de Chenchos Burguer donde se aclaró que la empleada era la esposa del dueño, y él le entregó una cantidad de 10 mil pesos mexicanos en lugar de los más de 500 mil pesos por una simple razón.

"Vengo aclarar el panorama, no somos un restaurante como ustedes piensan, tenemos un local conformado por padres e hijos luchando como toda familia para salir adelante. Lamentablemente se me ocurrio felicitar a mi esposa con un post que realmente yo esperaba de 4000 a 5000 reacciones, pero todo se salio de control superando casi el millon, obviamente en mi vida en tenido ese dinero, ni en 10 años lo juntaríamos al final de cuentas mi esposa recibió un regalo de 10 mil pesos", fue parte del comunicado.



También se hizo hincapié que el negocio tuvo un repunte de clientes y le habían llegado comentarios tanto buenos como malos por no "haber cumplido su palabra" pese a la explicación, lo cual le dejó una enseñanza.

😎 Equipo Chenchos Burger felicita a nuestra compañera operadora cajera recepcionista mesera y todo lo que se le junte en... Posted by Chenchos Burger on Monday, June 26, 2023

"Con la redes no se juega, pues jamás espere tanta reacción al modo de volvernos virales a nivel mundial. Les aclaro no fue mi intención y doy gracias a todos por su apoyo teníamos 2200 seguidores en la pagina actualmente casi ya 50 mil".



¿Tú qué piensas acerca de esta historia? Dinos en los comentarios.

Puedes ver también: