Repartidor de comida alimentó a un elefante con su pedido: el video te apachurrará el corazón

Dumbo es uno de los elefantes más famosos en la cultura pop, a pesar de su oscura historia, ya que para muchas personas los elefantes son sumamente impresionante.

Documentales como ‘The Great Elephant Gatherin’ (que puedes ver gratis en ViX) dan constancia de su comportamiento sociable y su inteligencia. Aunado a esto, un video viral mostró que si los humanos los tratan con respeto y cariño, ellos pueden ser muy lindos.

Repartidor de comida a domicilio alimentó a un elefante con uno de sus pedidos

El video se popularizó en la cuenta de TikTok @feriha_silvia y muestra a un repartidor en motocicleta a la espera la luz verde del semáforo. A su lado también se detiene un camión de redilas que transportaba un elefante, el cual estira su trompa hacia el hombre insistentemente.

El joven le presta atención al animal y acto seguido busca en su maleta transportadora un poco de comida, la cual ofrece al enorme mamífero. En el clip se puede ver cómo el elefante rápidamente acepta el alimento y lo lleva a su hocico. Incluso intenta pedir más; sin embargo, el hombre tuvo que continuar su camino.

El video viral no da más información sobre el elefante o el repartidor que lo protagonizan, tan solo fue un lindo momento captado por otro automovilista que lo atestiguó. Aunque el video es muy breve, eso no impidió que los internautas dejaran sus opiniones en la caja de comentarios:

“Esas son cosas que pasan una vez en la vida”, “Esto explica porque luego las órdenes no llegan completas”, “Muero de amor, aunque de hambre también porque no me llegó completo el pedido” o “Así hasta te da gusto de que falten cosas en el pedido”.

¿Cuánto comen los elefantes?

Tras ver el video, varios internautas también comentaron que el puño de alimento ofrecido por el repartidor no fue suficiente y por eso el paquidermo siguió estirando su trompa en busca de más comida.

Para satisfacer el apetito de un animal de ese tamaño se necesita una cantidad de alimento más grande, pues de acuerdo con el estudio de 2018 ‘Elephant trunks form joints to squeeze together small objects’ ('Las trompas de elefante forman articulaciones para apretar objetos pequeños') del investigador Jianing Wu de la Universidad de Atlanta, un elefante africano adulto pasta durante 18 horas al día (sin interrupciones), lo que se traduce en unos 440 kilogramos de alimento diarios.