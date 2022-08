Pizzamal, la fusión entre tamal y pizza que enloqueció a TikTok: unos lo aman, otros lo odian

Existen creadores de contenido que comparten recetas fáciles con sus seguidores, pero en ocasiones, algunos generan polémica debido a las combinaciones poco usuales de ingredientes; tal como pasó a la joven estadounidense que hizo una ensalada de maíz, la cual dijo que eran esquites y enfureció a los mexicanos.

Un caso similar fue el de un usuario de TikTok llamado Raezer Rhex, que en su cuenta @lowdogs compartió algo nuevo y extraño: un tamal de pizza.

Pizzamale, la nueva combinación entre pizza y tamal

En el video que se hizo viral, se muestra cómo un tamal es rellenado con pepperoni, queso mozzarella y un poco de salsa de tomate, para después ser cerrado y puesto en la olla a cocerse al vapor.

La creación llamada 'pizzamal', alcanzó más de 2 millones de vistas por usuarios de la plataforma y obtuvo más de 117 mil likes.

Algunos internautas se dijeron encantados con la idea y expresaron que les gustaría probarlos porque lucen apetecibles

"No juzguemos hasta probar, a mi sí se me antojaron", "Sinceramente no me siento muy enojada que digamos, se ven buenos", "No sabía que lo necesitaba en mi vida", "Nunca se me ocurrió y ahora se me antoja mucho, quiero" o "¡Wow! Ahora ya vi todo. Muero por probarlos", se lee en los comentarios.



Por otro lado, algunos usuarios expresaron que esta fusión no debería existir, pues según dijeron, los sabores de los tamales y la pizza no combinan para crear un nuevo platillo.

"Cómo hacerse enemigo de dos países en menos de un minuto", "No sé quien sufre más, un italiano o yo como mexicano", "No sé a cuál gastronomía está insultando, a la mexicana o italiana", "Si se hace viral te va a caer la ira de México e Italia" o "Te acaban de prohibir el acceso a México e Italia", son los puntos de vista de algunos tiktokers.

La receta de los tamales de pizza se hizo viral en TikTok

En un segundo video, se puede ver cómo lucen los pizzamales cuando están listos para comer, y la misma persona que los cocinó dio su aprobación al expresar lo ricos que estaban.

Aunque no se revela en dónde vive el autor de los videos, se presume que puede ser en México, pues en ese país los tamales son toda una tradición culinaria del día a día.

La combinación de pizza y tamal que fue duramente criticada, también fue defendida, pues internautas apuntaron que tropicalizar los alimentos es algo común en todos los países, y en México ya se ha hecho antes con alimentos como el sushi.

"No entiendo porque se atacan con lo que hicieron, literalmente en todo el país tropicalizan otros platillos", "Trataré de no enojarme, ya que nosotros empanizamos el sushi y le pusimos piña a la pizza", "Cómo nosotros le ponemos queso crema al sushi, me parece justo", "Nada les parece, pero eso sí, les apuesto que todos comen sushi con aguacate y queso".



Otros más confesaron que, a pesar de sentirse "ofendidos" por la creación de los pizzamales, sí querían probarlos.

"Me siento muy ofendido... Pero quiero dos para llevar", "Me ofende, pero sí lo compraría", "Mira, me ofendí, pero tengo hambre y quiero dos", y "¡Cómo te atreves!, voy a llevarme dos, pero me ofende muchísimo", bromearon algunos internautas.