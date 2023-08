Se volvió meme porque le gusta chupar la paleta y reaparece en TikTok 13 años después: así luce

¿Recuerdan a Viviana? Esa señora con la risa tan peculiar que nos alegró la pantalla allá por el 2014 con su risa contagiosa luego de contar que le gusta chupar la paleta porque "sabe buena". Bueno, prepárense para una dosis de alegría, porque ha vuelto y ahora está intentando conquistar TikTok.

Después de una década, esta maestra de las risas ha decidido volver a las redes, y ahora bajo el nombre de usuario "Viviana la Paleta", causando sensación con su carisma y su risa inconfundible.

Vivi: la mujer que se hizo meme porque le gusta chupar la paleta

Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? Bueno, resulta que en un video viral, un reportero le hizo algunas preguntas de doble sentido usando una paleta como excusa. En cada respuesta, su risa contagiosa se apoderó de la pantalla y de nuestros corazones, lo que le valió miles de memes y millones de fans en su momento.

Ahora, en pleno 2023, Vivi decidió que era hora de reconquistar el mundo digital y el pasado lunes 14 de agosto marcó su regreso abriendo su propia cuenta de TikTok, y en cuestión de horas, ya tiene más de 80 mil seguidores.

El video de bienvenida, con su rostro icónico, se volvió instantáneamente viral, pues no faltaron los comentarios halagadores y nostálgicos:

"Se me hacía conocida hasta que dijo lo de la paleta jajaja", "Lo vi cuando era niña, ahora soy una señora y ella sigue idéntica", "Eres una leyenda", "Señora... No pasan los años por usted", "Próxima ganadora de 'La Casa de los Famosos México 2'", "¿En verdad es ella?, "Gracias por tu sonrisa", "Cómo no recordarte te hiciste viral por tu sonrisa", se lee en los comentarios.

Pero esto no se detiene aquí, pues sus seguidores comenzaron a pedir a gritos su participación en el reality show 'La Casa de los Famosos'. Y no podemos culparlos, ¿quién no querría tener a Vivi en sus pantallas de nuevo?

A pesar de que solo ha subido pcoos videos hasta ahora, Vivi ya está dejando huella en la comunidad TikTokera. En cada publicación, invita a sus seguidores a unirse a su viaje en otras redes sociales, y no hace falta ser un genio para predecir que su presencia en línea solo crecerá y crecerá.

Vivi, la maestra de la risa y la alegría, ha vuelto en todo su esplendor, y mientras seguimos riendo con sus videos, cruzamos los dedos para verla brillar nuevamente en la pantalla chica.