¿Recuerdas a ‘Lobo’ Vásquez? El bailarín viral reaparece bailando su popular paso en un circo

‘Lobo’ Vásquez es el pseudónimo con el que se dio a conocer el guatemalteco Fabio Rodolfo Vásquez. Él saltó a la fama tras inscribirse a un concurso de baile en línea llamado Covi Dance 2020, esto para distraerse un poco tras la muerte de su hija, Jenifer Vásquez, debido a una insuficiencia renal en junio de 2020.

Lo que el hombre nunca imaginó es que su coreografía y actitud cautivaran a Internet a grado de viralizarse; en consecuencia, ha sido contratado para bailar eventos en vivo y realizar colaboraciones con figuras destacadas como Will Smith.

¿Qué fue del ‘Lobo’ Vásquez? Su esposa dio una pista en TikTok

A pesar de su gran fama inicial en redes sociales, con el paso del tiempo la popularidad de ‘Lobo’ Vásquez se desvaneció, principalmente porque varios de sus seguidores se quejaron de que el hombre solo repetía los mismos pasos una y otra vez.

Ahora en 2022, dos años después de que se convirtiera en un fenómeno viral, el guatemalteco de la zona cinco pasa desapercibido para muchos internautas. Claro que sus fans iniciales aún lo recuerdan y preguntan qué hace actualmente.

Bien, pues la esposa del bailarín viral, Magali Moreno de Vásquez, tiene la respuesta en TikTok: ‘Lobo’ continúa su carrera como ‘influencer’ promocionando principalmente eventos en vivo y creando contenido para redes sociales.

De hecho, el hombre se presentó en vivo en el circo de caramelo de Salamá, Guatemala, bailando su tan conocida coreografía. A continuación el video:



Tras viralizarse la grabación, muchos internautas cuestionaron el acto del ‘Lobo’ Vásquez, calificándolo de “aburrido” y poco innovador:

“Si no innovas estás perdido, aquí el ejemplo muy claro”, “La gente aburrida de las redes sociales, se van al circo y les ponen cosas aburridas”, “Hay que saber en qué momento detenerse”, “Yo pediría un reembolso al circo”, “La reacción de la gente dice qué tan aburrido es” o “No se puede caer más bajo”.

Claro que también hubo personas que defendieron al señor Fabio Rodolfo de los críticos, pues en su opinión se trata de un trabajo “honrado”:

“Es por el momento su trabajo, es honrado y no molesta a nadie, como ustedes comprenderán”, “Pero que negatividad de comentarios; saben, él trabajaba como zapatero y si desea prosperidad no somos nadie para negársela”, “Cada quien ve como sale adelante y si ellos están dándole a eso, que bien. Ánimo y para delante”, “Él disfruta lo que hace porque eso le da felicidad, que bien por él”, “Excelente, el señor ya tienen una nueva experiencia de vida que ni los comentarios negativos se la pueden quitar”, “Yo no creo que el problema sea el señor, él está dándolo todo en el escenario. El problema es la gente que cada vez es más apática” o “Búrlense todo lo que quieran, pero yo sí pagaba por ver al ‘Lobo’ Vásquez en primera fila”.

¿Tú qué opinas sobre el caso de Fabio Rodolfo ‘Lobo’ Vásquez, el guatemalteco que conquistó Internet en 2020 con sus pasos de baile? Cuéntanos en los comentarios.