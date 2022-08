Un grupo de delfines salvó a un nadador del ataque de un tiburón y quedó grabado en video

Las redes sociales han mostrado casos en que los animales y los seres humanos se ayudan en situaciones peligrosas, como la vez en que una mantarraya le pidió a un buzo que le salvara la vida. Esta vez, unos delfines protegieron a un hombre de un tiburón.

¿Te gustan los animales marinos? No te pierdas la serie documental 'Ocean Rescue Australia' que puedes ver en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX.

Delfines rodean a un nadador para cuidarlo de un tiburón

En YouTube se volvió famosa la historia de Adam Walker, quien vivió una increíbe experiencia con una manada de delfines, mientras nadaba en el Estrecho de Cook, Nueva Zelanda, en 2014.

De acuerdo con el video, el hombre originario de Nottingham, Reino Unido, completaba el desafío de 15 millas para cruzar el estrecho que separa dos de las principales islas de Nueva Zelanda, cuando un tiburón blanco de seis pies apareció.

Al percatarse de la presencia del animal se esforzó por no entrar en pánico, con el fin de no perder su objetivo. Cuando el tiburón se le acercó un poco más, se dio cuenta que un grupo de delfines formaron un círculo para protegerlo de un posible ataque.



El bote de apoyo que viajaba junto a él grabó el momento en el que los delfines emergen del agua e incluso capturó cuando un par de estos animales saltó en el aire. Según la descripción del video de YouTube, la manada lo esperó durante su descanso para beber agua.

Nadador reconoce la ayuda de los delfines tras protegerlo de un tiburón

En una entrevista con el medio ‘Marlborough Express’, el 30 de abril de 2014, Adam Walker reveló los pensamientos que tuvo al ver a los 10 delfines a su lado. Resaltó que su presencia le ayudó a superar ese mal momento.

"Se acercaron a centímetros de mí... uno me dio un codazo en el brazo. Me gusta pensar que estaban allí para protegerme... Me sentí casi parte de su manada".



Recordó que antes de meterse al agua un amigo le dijo que los tiburones no serían un problema, por lo que se soprendió al ver al gran animal.



De acuerdo con la organización The Whale and Dolphin Conservation (WDC), consultada por el medio ‘Marlborough Express’, los delfines tienen mayor protección contra los ataques de tiburón. Esto se debe a que se mantienen unidos en manadas y se defienden unos a otros de los depredadores.

“Los delfines pueden proteger a los miembros vulnerables de sus manadas y familias extendidas, como delfines jóvenes y delfines heridos o enfermos".