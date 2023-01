Caballo casi tira a quinceañera durante cabalgata a su fiesta de XV: "Adiós glamour”

Aunque también hay divertidas grabaciones como la que protagonizó Mariel Cruz Bermúdez, una quinceañera originaria de Tamaulipas, México, que decidió llegar a su fiesta de XV montada en un cabello y eso casi provoca un accidente.

Quinceañera mexicana casi cae de caballo rumbo a su fiesta de XV

Mariel Cruz es una chica que vive en el pueblo de Jaumave y es gran fanática del jaripeo, así como de los caballos; por esta razón decidió incluir a este animal en su festejo, desde una sesión de fotografías posando junto al corcel hasta una cabalgata en compañía de otros jinetes en dirección a su evento.

Lo que la chica no esperaba era que se hiciera viral por el incidente ecuestre que protagonizó, ya que a través de un videoclip en su perfil de TikTok confiesa que estuvo a punto de caerse al piso cuando perdió el control de su caballo.



En la grabación se puede ver a la quinceañera portando su vaporoso vestido vino mientras cabalga rodeada de varios hombres con sombrero y camisas tejanas; de pronto, el caballo negro en el que la chica se transportaba hace un movimiento brusco, provocando que la chica perdiera el equilibrio.

Afortunadamente, el hombre que iba a su lado la ayudó a controlar al animal y ella se aferró tan bien a la silla de montar que no terminó en el piso, a continuación el video viral con más de dos millones de reproducciones.



El momento viral llegó a tantos internautas que la sección de comentarios se llenó de divertidas opiniones al respecto, al igual que reflexiones sobre las consecuencias de que la quinceañera sí se hubiera caído del caballo.

“Por poquito y se quedan sin quinceañera”, “Esa es la descripción gráfica de mi modo aferrada cuando me gusta alguien al que no le gusto”, “Pobrecita quinceañera, de verdad se aferra al caballo para no caer. Imagino que con el vestido fue aún más difícil”, “¿Era caballo o torito? El chiste era lucir fabulosa, no luchar por tu vida”, “Esa quinceañera por poco le decía adiós al glamour”, “Puede ser que como quinceañera perdiera el estilo, pero como buen jinete nunca se cayó. Unas por otras, como dicen en mi pueblo”, “Qué risa, pero que bueno que no se cayó porque además del golpe hubiera provocado un accidente más serio si el caballo se tropezara con el vestido”.