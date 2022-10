¿Quién es Sandra García? La vendedora de pays mexicana que tiene enloquecidos a los internautas

Así como Keren Salas impactó a Internet con su decisión de pedir un negocio en lugar de una fiesta de XV años, Sandra García ganó muchísima fama en redes sociales como vendedora ambulante de postres.

La joven es originaria de la ciudad mexicana de Juárez, Nuevo León; aunque muchas personas la conocen como ‘Lady pays’ por su trabajo en las calles y semáforos regiomontanos.

¿Quién es Sandra García, ‘Lady pays’?

Su nombre completo es Sandra Lizeth García González y se trata de una joven de 20 años que diariamente sale de su casa a vender postres con el fin de ganar dinero para su familia. Especialmente, una de las motivaciones de Sandra García para lanzarse como vendedora ambulante fue su hijo de 2 años de edad.

En entrevista con el canal de YouTube 'Tierra Propia News', el 2 de octubre de 2022, ‘Lady pays’ explicó que prepara su mercancía con ayuda de su mamá e incluso confesó que al día, en promedio, vende 150 tartas a un dólar estadounidense cada una.

Eso sí, la fama le ha ayudado a que sea fácilmente reconocida por transeúntes o automovilistas, quienes además de comprarle un pay le piden una fotografía de recuerdo:

“[Con la fama] sigo vendiendo lo mismo, solo que ahora lo hago más rápido y lo diferente es que me piden fotos. Aunque la verdad no sé ser ‘influencer’”.

Sandra García, ‘Lady pays’, superó sus inseguridades para salir adelante

A través de sus videoclips compartidos en redes sociales, la joven vendedora admitió que al inicio le avergonzaba ofrecer su mercancía a las personas, pero debía salir adelante por su familia y por eso dejó atrás sus miedos.

“El primer día que fui a la avenida me puse muy nerviosa, me dio mucha vergüenza, estaba temblando. Yo quería regresar a mi casa, inmediatamente me bajé del camión, vi los carros y dije: ´¡no!, me regreso a mi casa!’. Después pensé: ´ya no te puedes ir, así que ahora los vendes ¡y los acabas!´. Y sí, los acabé. Me vine muy contenta, estaba muy feliz porque había superado ese miedo”.

Posteriormente, televisoras mexicanas como Multimedios o TV Azteca conocieron su caso y la han invitado a sus programas para entrevistarla. Incluso uno de estos medios la invitó a formar parte de su elenco.

Asimismo, hay quienes le preguntan a través de sus redes sociales si le gustaría abrir una cuenta de OnlyFans a fin de aumentar sus ganancias. A lo que la veinteañera ha respondido negativamente a dicha sugerencia, señalando que el negocio de los pays le va de maravilla.

¿Ya conocías a Sandra García, ‘Lady pays’? Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre esta joven emprendedora.