Hombre pide matrimonio a su novia en la playa pero todo sale mal: video causa risas en TikTok

TikTok está lleno de videos divertidos de caídas e incidentes que hacen reír a carcajadas a los internautas, pero el que te compartiremos a continuación es, sin duda, uno de los favoritos en los últimos días y aquí te contamos por qué.

El clip que ya suma casi 2 millones de likes presenta una escena aparentemente romántica en una playa soleada, cuando un joven y su novia se encuentran sobre una roca con el mar como fondo. Parecía ser un día perfecto para una propuesta de matrimonio, pero al final todo salió mal.

Propuesta de matrimonio en la playa fallida se hace viral en TikTok

Fue el usuario @camachojuane quien compartió el momento en el que se puede ver la tensión y la emoción apoderandose del ambiente cuando el chico da un paso al frente, abrazando cariñosamente a su novia. Es en ese momento crucial cuando decide dar el gran paso, se arrodilla con gracia y saca una caja roja que contiene el anillo de compromiso.

La chica se queda incrédula sin entender muy bien que pasa mientras el joven está a punto de hacer la pregunta más importante de su vida.

Sin embargo, justo cuando la audiencia espera la respuesta de su amada, ocurre un giro inesperado, la caja del anillo escapa de su mano y cae al mar con un chapoteo junto con el joven que de un momento a otro terminó en el fondo del mar tras resbalarse de la roca, mientras la novia se estremece de risa divirtiendo a todo TikTok.

"Cuando Dios te da señales de que no te conviene comprometerte. Más de un año pensando en si subía este video o no", se lee en la descripción.



Esta divertida nota de humor ha añadido un toque irónico a la situación y ha generado una ola de comentarios y reacciones por parte de los usuarios de TikTok, e incluso algunos han compartido sus propias historias de propuestas de matrimonio inusuales o desastrosas.

Sin embargo, la incertidumbre persiste, pues hasta el momento, el joven detrás de la cuenta @camachojuane no ha compartido ningún "history time" para aclarar lo que sucedió después de esta propuesta de matrimonio accidentada. Los espectadores ansían saber si finalmente llegaron al altar o si esta señal del destino tuvo un impacto duradero en su relación.

"Por favor sube segunda parte, ¿sí hubo o no pedida de mano?", "¿Pero qué pasó?, ¿sí se pudo recuperar el anillo?", "Jajaja un man que se suba a una piedra mojada descalzo es una red flag", "El día que no me quiera casar no diré nada, pero habrán señales", "Nunca fue una opción soltar el helado para ayudarlo", "Lo jaló una sirena", "Hermano, son señales... Ahí no fue", "Viuda antes del 'sí'", se lee en los comentarios.