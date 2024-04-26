Joven pide la mano de su novia y el papá le exige 3 mil dólares ¡y un toro! Historia causa polémica

Video Pide la mano de su novia y el suegro le exige a cambio 3 mil dólares... ¡y un toro!: así reaccionó

En un mundo donde las tradiciones y costumbres se entrelazan con la modernidad, a veces nos encontramos con situaciones que pueden parecer sorprendentes para algunas personas.

A través de TikTok se hizo viral el caso de un joven que decidió dar el gran paso y pedir la mano de su amada. Sin embargo, lo que parecía un momento romántico se convirtió en una experiencia inusual y costosa.

Piden 50 mil pesos y hasta un toro a un joven que fue a pedir la mano de su novia para casarse Imagen TikTok @nayviid2

Joven le propone matrimonio a su novia y su papá le pide 50 mil pesos y un toro

Esta historia fue compartida por la usuaria de Tiktok @nayviid2, quien mostró todo lo que ocurrió en varios videos, para no dejar fuera ningún detalle.

En el primer video vemos a un joven acompañado por su madre, aparentemente de Guatemala, quien empieza a explicar el motivo de su presencia: pedir en matrimonio la mano de Karla.

El padre, quien desconocía por completo la situación sentimental de su hija, le pide que se ponga de pie y se presente, ya que si se van a casar pasará a formar parte de su familia.



Después de consultar a Karla, quien afirma que desea casarse, el padre de dirige a Mike para compartir las condiciones poco convencionales para ‘entregar’ a su hija.

“Nuestra costumbre aquí… bueno, así como mi esposa, yo pagué 50 mil (3 mil dólares), pero en aquel entonces. Y ahora lo que los papás pedimos, digamos que podría pedir por mi hija 50 mil también (...) Así es la costumbre de nosotros, no lo tome como una venta”, declara el padre.



El joven acepta pagar dicha cantidad al padre de su futura esposa, pero ahí no se detuvieron las peticiones, ya que también tendrá que seguir dando dinero y hasta llevar un animal.

“El dinero es aparte, y aparte está el gasto. Queremos que nos traigan, digamos, como un toro, cajas de agua y todo lo necesario para atender a los invitados. Tenemos muchos, 500 o mil invitados, somos una familia grande”.



La madre del novio, consciente de sus limitaciones económicas, intenta negociar. Sin embargo, el padre se mantiene firme en su posición.

“No puedo bajar mi precio, porque es el valor de mi hija”, afirma.



Finalmente, las familias acuerdan que la boda se llevará a cabo en una semana. En un inicio, el joven está dispuesto a endeudarse y comienza a trabajar para pagar la cantidad que acordó con su suegro, mientras que Karla se hace cargo de los labores del hogar.

¿Cómo reaccionaron en redes a la historia de este matrimonio?

Como era de esperarse, los usuarios de redes sociales quedaron impactados con la situación, ya que no creían que ese tipo de costumbres aún existan, mientras que otros aprovecharon la publicación para hacer bromas.

“Y ahí es cuando la pedida de mano se convierte en una compraventa?”, “Parece que fue a comprar y no a una pedida de mano”, “Mi papá aceptaría una gallina con tal de ya salga”, “Una mujer vale eso y muchísimo más, mejor dicho, no tiene precio” y “¿En qué lugar pasó esto?”, fueron algunos de los textos.