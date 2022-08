Profesora les deja una pista a sus alumnas para aprobar el examen, pero no se dan cuenta

Hay profesores que también son creadores de contenido en TikTok, pues comparten las grandes enseñanzas que les dan a sus estudiantes, como el maestro que le enseñó a su alumna ciega a maquillarse. En esta ocasión, una profesora les dio una lección sobre la importancia de leer bien.

Una usuaria de la plataforma, identificada como Hilda, se hizo viral en los últimos días por grabar la sorpresa que les dio a sus alumnas en un examen final.

Profesora les da una gran lección a sus alumnas en un examen

En el clip, la profesora explica que les puso una "trampa" a sus alumnas en el examen final. Incluyó una indicación que decía que con solo escribir su nombre podían entregar la prueba, pero esta opción no sería válida para aquellas que ya habían respondido otra una parte de la evaluación.

En la sección de comentarios, Hilda señaló que les dio las indicaciones a las estudiantes antes de que empezaran el examen. Asimismo, les recalcó que leyeran bien las instrucciones antes de contestar y que tenían que responder con lapicero. Por si alguna persona no escuchó las indicaciones, se las escribió en el documento.

¿Ninguna de las alumnas aprobó el examen?

Solo 4 de las 15 alumnas aprobaron el examen gracias a esta "trampa". El resto de la clase aprendió la lección de siempre leer cualquier documento antes de firmarlo o escribir en él.

El video de TikTok recibió más de 270 mil ‘me gusta’ y 1,274 comentarios donde los usuarios aplaudieron su idea.

“Siempre he soñado con un examen así”, “Ojalá mis maestros hicieran eso ja, ja. Yo siempre los leo antes de contestar porque no les entiendo nada”, “Buena manera para promover la comprensión lectora y el seguir instrucciones” y “Esos 4 perdieron tiempo en leer todo el examen porque no sabían nada, pero encontraron todas las respuestas”.

El video provocó que otras personas compartieran las experiencias similares que vivieron en la escuela.

“Mi profesora de Química nos puso el mismo juego, pero en letras diminutas y decía: ‘Si estás de acuerdo con tu aprendizaje entrega el examen en blanco’”, “Cuando yo iba a la prepa, el profesor de Filosofía nos aplicó la de que todas las respuestas eran la opción A” y “A mí también me lo hicieron, lo peor es que minutos antes de la clase de instrucciones y ni así pasé, sí lo conteste todo”.