Papás quieren despedir a una profesora por ser "demasiado sexy": Internet la defendió así

Entre las historias virales que resuenan en Internet está la de una maestra de arte en Nueva Jersey, Estado Unidos, que ha sido víctima de ataques gracias a su figura curvilínea, porque según varios padres su cuerpo “distrae mucho” a sus alumnos.

Bajo el usuario @toyboxdollz, en Instagram, la profesora sube contenido relacionado a las clases que imparte, sus propias obras de arte y hasta presume sus ‘outfits’ fuera del salón; justo como lo hace cualquier persona con redes sociales.

La maestra de arte que fue atacada por su curvilínea figura creó un debate en Internet

Lamentablemente el sitio ‘MTO news’ reportó que varios padres de familia han señalado de "inapropiado" el cuerpo de la profesional dado a que tiene atributos demasiado prominentes, por ello están buscando su despido.

Incluso en Instagram, en la sección de comentarios de sus fotografías, se llena con opiniones negativas y morbosas sobre su cuerpo con relación a su profesión:

“Eres una maldita distracción para los niños”, “Eres una maestra de arte que solo muestra su trasero a los niños”, “Esto es ridículo, todos saben que nadie toma enserio su arte ni sus clases” o “Las mamás de tus alumnos no dejan que sus esposos vayan a tus juntas”.



En respuesta, varios internautas tacharon de discriminatorios y misóginos dichos comentarios, pues en el aula de clases la maestra de arte se viste formalmente (sin faltar el respeto a sus alumnos ni a su profesión).

Mientras que sus fotografías en redes sociales son parte de su vida privada y por eso no deberían meterse con ella.

También pidieron que dejaran de sexualizarla en situaciones en las que claramente no hay ninguna connotación sexual.

Internet defendió a la maestra de arte criticada por su cuerpo porque realmente tiene vocación

Además de ganarse la simpatía de varios ante las críticas por su cuerpo, hubo quienes le dieron un vistazo a su perfil de Instagram para conocerla mejor y notaron que tiene una gran vocación por su trabajo como maestra de arte para niveles básicos.

"Sé que siempre me veo enojada o inmensamente seria cuando estoy en el salón de clases. No es nada de eso, sólo estoy concentrada. ¡La cuestión es que sólo conozco algunos trabajos que son tan importantes como el de moldear a la próxima generación de mentes! Siempre me sorprende lo mucho que estos niños están aprendiendo. Realmente están absorbiendo todo lo que les damos de comer en estas aulas. No sólo tenemos que ser inmensamente eficientes, sino que tenemos que ser demasiado amorosos y afectuosos. Algunos niños usan la escuela como su santuario, ¡nuestros trabajos son mucho más que sólo enseñarles hechos!", escribió en una de sus publicaciones que automáticamente fue aplaudida por sus seguidores.