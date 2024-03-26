Encuentran la tumba del primer vampiro registrado en México: su escalofriante historia

México es un país lleno de leyendas y es justamente una de estas la que se viralizó en TikTok hace unos días, recordándonos la historia del Conde de Bardoc, primer vampiro registrado en este territorio en el siglo XVIII.

¿Cuál es la historia del primer vampiro registrado en México?

Desde de la cuenta @marijoparanormal, María José Arce nos cuenta lo que sucedió con el Conde, cuya tumba fue hallada en el panteón de Belén en Guadalajara, México.

Según la leyenda, el Conde de Bardoc era un hombre adinerado y educado que llegó a Jalisco desde Europa a finales del siglo XVIII (1840 aproximadamente).

Su aspecto era bien parecido, alto, fornido, de piel muy blanca, ojos azul claro y cabello rubio.

Su comportamiento era extraño: nunca salía de su casa durante el día y se mantenía en las sombras.

Tras su llegada, los crímenes comenzaron a afligir la ciudad: niños, adolescentes y adultos aparecían secos, como momias, con profundas incisiones en el cuello. La gente sospechó que un vampiro estaba detrás de estas atrocidades. Una noche, salieron en busca del vampiro y encontraron al Conde de Bardoc atacando a una víctima. Lo capturaron y le clavaron una enorme estaca, sepultándolo en el panteón de Belén.

Ahí creció un extraño árbol que, con el tiempo. partió la tumba y envolvió su cuerpo. Se dice que lleva la sangre del monstruo atrapado en sus raíces y que, durante las noches, entre sus ramas, se ven reflejos de sus víctimas. Y, según cuentan popularmente, cuando se seque o caiga el árbol, el vampiro regresará para aterrorizar nuevamente a la gente.

Aunque su existencia se envuelve en misterio y superstición, los pobladores han transmitido la historia de este enigmático personaje de generación en generación.

¿Cómo reaccionaron los internautas a la leyenda del primer vampiro registrado en México?

El video lleva más de 6.1 millones de reproducciones al momento, casi 700 mil 'Me gusta' y al menos 4 mil comentarios, entre los cuales los usuarios de TikTok reaccionaron con incredulidad y hasta hubo uno que le adjudicó esta leyenda a su abuelo.

"Los vampiros ya existían en México, son las famosas Tlahuelpuchis", "Mi abuelo vivía enfrente del panteón y él inventó la leyenda, hay un libro viejo en el que dice su nombre pero ya nadie cree", "Los vampiros sí existen, pero en realidad son nahuales, estos beben sangre y viven en zonas serranas", "Yo no creo que haya sido un vampiro, era un hombre que no le interesaba hacer negocios con los demás y su propia furia los llevó a levantar rumores y asesinarlo", "Una estaca en el corazón, ¿a quién no mataría?" expresaron algunos.

