¿Wanda es demasiado poderosa? Muchos están enojados por eso y el debate se armó en Twitter

La nueva cinta de 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura', dirigida por Sam Raimi, ha generado buenas críticas en todo el mundo a poco de estrenarse y es que por fin se mostró de una manera más extensa el tema de los multiversos.

¡OJO! Si aún no has visto dicho largometraje debes saber que en el siguiente texto se harán algunos spoilers sobre la trama.



La película Marvel anterior a ésta, 'Spider-Man: No Way Home', dio un previo de las posibilidades que tiene el multiverso.

Doctor Strange superó las expectativas de una manera inesperada, si bien hubo un detalle que a muchos les causó conflicto y es que Wanda, o, mejor conocida como la Bruja Escarlata, es extremadamente poderosa.

Tanto así que logró matar al reconocido grupo los Illuminati integrado por Black Bolt, el profesor Charles Xavier, fundador de los X-Men, Reed Richards, líder de los Fantastic Four, Capitana Carter, la primera Vengadora y Maria Rambeau como Capitana Marvel.

Esto levantó varias cejas, ya que muchos consideran que se deshizo de ellos muy rápido y que, además, logra opacar los poderes del mismo protagonista, es decir, Stephen Strange.

Twitter rápidamente se vio invadido por este tipo de comentarios rechazando el gran poder de Wanda que ganó gracias a que estudió el conocido libro Darkhold.

"Muy bonita la película, pero tiene mucho poder Wanda ¿no? hasta me saco de onda", " Sí, Wanda es muy poderosa pero siento que le dieron demasiado, hizo ver chiquitos a todos los demás, "¿Entonces Wanda es súper fuerte? Como que no me late" o "Hasta exagerado parece que le den tantos poderes a Wanda", son sólo algunas de las posturas que se pueden leer en Twitter.

Twitter defendió el poder de Wanda en 'Doctor Strange'

No pasó mucho tiempo para que sus fans salieran a defenderla y explicar por qué fue más que acertado que Wanda sí tuviera esa cantidad extrema de poderes que fácilmente podrían rebasar a los de muchos Avengers.



También se puntualizó, en dichos comentarios, que muchas personas que no están familiarizadas con los cómics, pues dentro de ellos se muestra que es un ser muy fuerte (de querer hacerlo podría destruir un planeta entero).

"Es que no han visto casi nada de cómics y son fieles a las películas, que están basadas en estos. Con lo poco que he leído, Wanda se puede bajar toda la realidad y no pasa nada" o "Los que se quejan son aquellos que no tienen ni una mínima idea de quién es Wanda en los cómics" son las opiniones de los tuiteros.



Otros por su parte defendieron que sí les gustó cómo representaron a Wanda en la cinta, pero a su consideración a Marvel le faltó darle aún más poder a la antagonista de la trama.



Y hay quienes cumplieron su sueño de verla como la más poderosa.

Los memes no podían faltar, ¿cuál es tu favorito?

Como en toda ocasión, no podían faltar los memes sobre la gran representación de la Bruja Escarlata en esta última del MCU, debido a que terminó por darle muchos problemas a Doctor Strange y a los otros superhéroes que vemos en acción.



Para muchos, se convirtió en la mejor villana de todas las producciones.