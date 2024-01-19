¿Las plantas 'hablan' entre ellas? Científicos logran captar en video cómo se comunican

Video Momentos de 2023 que nos hicieron creer que vivimos en una simulación: reptilianos, inteligencia artificial, OVNIs y más

Científicos japoneses descubrieron por medio de una investigación que las plantas, como cualquier otro ser viviente, son capaces de comunicarse entre sí y advertir de los peligros que enfrentan como especie, sólo que de una manera muy distinta a como lo hacen los animales y, por supuesto, los seres humanos.

¿Cómo se comunican las plantas?

La ciencia han descubierto desde la década de 1980, que en más de 80 especies de plantas existe una fina niebla de compuestos rodeándolas, misma que viaja a través del aire y ellas utilizan para comunicarse y protegerse entre sí.

Esta niebla es imperceptible para los seres humanos, repele a los hervíboros y advierte a otras plantas vecinas de cualquier cosa que pueda perturbarlas, a manera de defensa.



Esta fue la investigación que reveló que las plantas 'hablan' entre sí

Yuri Aratani y Takuya Uemura, biólogos moleculares de la Universidad de Saitama en Japón, y sus colegas, instalaron una bomba para transferir compuestos emitidos por plantas dañadas y plagadas de insectos a sus vecinas sanas, y un microscopio de fluorescencia para observar lo que sucedía, implementando así técnicas de imágenes en tiempo real, gracias a las cuales pudieron observar cómo las plantas reciben y responden a estas 'alarmas aéreas'.

Para dicho experimento, se colocaron orugas sobre hojas cortadas de tomate y de Arabidopsis thaliana (maleza común de la familia de la mostaza), y los investigadores tomaron imágenes de las respuestas de una segunda planta de la misma especie, intacta y libre de insectos.

Ambas plantas habían sido alteradas genéticamente para que sus células contuvieran un biosensor que emitía una fluorescencia verde cuando se detectaba una entrada de iones de calcio (comunicación que también se ve en las células humanas).

Las plantas sanas recibieron mensajes de sus vecinos heridos y respondieron con ráfagas de señales de calcio, extendidas a través de sus hojas, según informó 'Science Alert'.

Al analizar los compuestos en el aire, los investigadores encontraron que dos compuestos llamados Z-3-HAL y E-2-HAL inducían señales de calcio en Arabidopsis. También identificaron que células son las primeras en responder a las señales de peligro.

¿En cuánto tiempo puede generarse la comunicación entre las plantas?

Cuando las plantas de Arabidopsis fueron expuestas a Z-3-HAL, las células protectoras generaron señales de calcio en aproximadamente un minuto, después de lo cual las células del mesófilo captaron el mensaje.



Esta se suma a otras investigaciones para comprender mejor los procesos naturales de las plantas, pues ya se ha descubierto que hay algunas que al tocarlas, se mueven ante el peligro, y que los estomas actúan como sus fosas nasales.