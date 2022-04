Las 7 peticiones más extrañas que encontrarás en GoFundMe: son tan malas que tuvieron éxito

#1

Los huevos quieren ir a España

Un joven de nombre Ever D compartió que sus huevos, a los que les dibujó ojos y boca, quieren ir a España para disfrutar de unas vacaciones.

De acuerdo al usuario, cada uno tiene un objetivo diferente: desde conocer al amor de su vida, hasta recorrer los lugares más icónicos del país.

En su petición busca recaudar 5 mil dólares para Ever, Fer, Dana, Belu, Emilio, Ivan y Pau, como nombró a sus amigos huevos.

#2

Quiere un tatuaje por su cumpleaños

Una joven llamada Xiomara compartió que a lo largo de sus 26 años ha pasado por varias situaciones, algunas buenas y otras malas, las cuales le hicieron pensar sobre su vida y lo que quería.

Esa reflexión dio como resultado que quisiera un nuevo tatuaje que exprese sus vivencias, por ello ha solicitado dinero para que logré marcar su piel. Aunque no mencionó que se realizará, sí dejó claro que lo quiere como regalo de cumpleaños.

“Es por ello que en ésta ocasión y en especial, en este cumpleaños no quiero regalos, ni nada material, quiero llevar plasmado en mi piel un poco de todo aquello que he estado viviendo en esta etapa de mi vida :) Ha habido de todo, subidas, bajadas, días en los que realmente no he querido nada con nada ni con nadie, pero aquí vamos; ha sido un año bastante voluble en cuestiones de cómo han ido pasando muchas cosas y al final he entendido que hay situaciones que simplemente hay que dejar fluir”, escribió Xiomara.

#3

A

yudar a su novia a reparar su jeep

Zachary Flankey dijo en la plataforma digital que necesita dos mil dólares para reparar la camioneta de su novia. Aunque no da más detalles, muchos usuarios se han encargado de hacerle llegar dinero para que quede bien con su pareja. ¿Quién no quisiera un novio así?

#4

Quiere dinero para un tatuaje de Los Simpson

Pareciera que los tatuajes pueden solucionar los problemas de algunas personas, tal como lo han expresado en GoFundMe varios usuarios.

Pablo González Iglesias es uno de ellos y está recolectando 100 euros para tatuarse una de sus caricaturas favoritas: ‘Los Simpsons’.

“Hola, me llamo Pablo y hago esto para recaudar dinero con el fin de hacerme el tatuaje de los Simpsons de la foto”, escribió en su petición.

#5

Viajar por el mundo

Una de las cosas que más piden en GoFundMe es dinero para viajar por el mundo. Algunas de esas personas padecen una enfermedad o se encuentran en una situación vulnerable, pero no es el caso de esta mujer. Jackline Kassarate pide apoyo para disfrutar de unas vacaciones por motivo de sus 30 años.

“Hola, mi nombre es Jackeline. No estoy enferma ni sin hogar, solo estoy recaudando fondos para el mundo de los viajes para mis 30 años. ¡Ayúdame por favor a ver el mundo!”, escribe el la plataforma.



Su objetivo son 10 mil dólares.

#6

Tiene un plan y necesita dinero

Lamentablemente, la plataforma te permite recaudar dinero sin que tengas problemas económicos o estés pasando por una situación complicada, y William Afton así lo mencionó.

Este hombre no reveló para qué quiere 500 dólares, solo dijo que es para uso personal.

“Hola, mi nombre es William Afton (nombramiento desafortunado), y estoy aquí para tratar de recaudar $500 por razones personales que no explicaré. Claro, es mejor que gastes tu dinero ayudando literalmente a cualquier otra persona, y no estoy en extrema necesidad de este dinero, pero sería una base y una píldora roja de tu parte hacerlo. Amor, Afton”, escribió enGo FundMe.

#7

Quiere salvar su relación

"Juego de manos es de villanos", pero Shiran Saldana se dio cuenta de esto demasiado tarde. El joven relata que su novio le hizo cosquillas y, para defenderse, le pegó en la boca con su rodilla.

Obviamente hubo consecuencias, pues uno de sus dientes se astilló. Ahora quiere recaudar dinero para pagarle el dentista a su pareja, Jeff, y salvar su relación.

“Hola, mi nombre es Shiran y lo hice esta vez. Mi novio Jeff pensó que sería divertido hacerme cosquillas y accidentalmente activó mi respuesta de huida o pelea. Empujé mi rodilla en su boca y procedí a astillar su diente frontal. En medio de la lucha, recibí un pequeño rasguño. Ahora está bastante molesto y le gustaría que le arreglaran el diente lo antes posible. Cualquier cosa ayuda, todo lo procedido se destinará a los honorarios de su cita. Gracias de antemano, por favor ayúdame a salvar mi relación”, dijo el joven.