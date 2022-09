Náufrago sobrevivió 11 días en el mar gracias a un congelador: su historia se volvió viral

En los últimos años, Internet se ha llenado de una gran variedad de contenido, desde aquellos videos que provocan risas, hasta los que impresionan a los millones de usuarios con las extrañas vivencias que contienen.

Al respecto, Romualdo Macedo Rodrigues es un pescador brasileño que acaparó la atención de los medios de comunicación al narrar cómo sobrevivió al terrible naufragio que sufrió en agosto de 2022, esto en aguas del Océano Atlántico.

Hombre naufragó y su historia se volvió viral en redes

Como muchas otras veces, Romualdo Macedo salió de pesca a inicios de agosto de 2022. Su viaje inició desde Oiapoque, al norte de Brasil y tenía rumbo hacia la Isla de los Monos, en la Guayana Francesa.

El hombre había planeado que su recorrido tendría una duración de sólo tres días; sin embargo, sus planes dieron un giro inesperado cuando su barco comenzó a hundirse, esto debido a que a través de algunas grietas comenzó a meterse el agua.

Romualdo encontró una solución en el congelador que llevaba consigo, pues de acuerdo con ‘CNN’ saltó sobre él y se resguardó durante once días sin moverse demasiado; hasta que una tripulación de pescadores lo encontró y lo rescató, ya en una preocupante condición física.



La historia de Rodrigues sorprendió a millones de personas, quienes no dudaron en dejar diversos comentarios en el video de su rescate, en los cuales señalaron lo afortunado que fue al sobrevivir al inesperado accidente.

“Dios es maravilloso”, “Este hombre desafió a la muerte”, “Nacido de nuevo”, “Definitivamente una segunda oportunidad”, “Qué angustia”, “11 días es increíble”, “11 días sin agua, al sol, sin comida, es Dios”, “Dios mío, cuidado”, “Un milagro”, “Se convirtió en un creyente”, “La fuerza en plena supervivencia” e “Increíble”, son algunos de los comentarios que se leen en Internet.



En la grabación, posteada por 'Jornal O Globo' el 31 de agosto de 2022, se puede escuchar al hombre pidiendo auxilio y poco después se observa al grupo de personas ayudándolo a salir del mar.



Durante una charla con ‘Récord Camera’, publicada el 28 de agosto de 2022, el pescador señaló que no sabe nadar, por lo que el problema fue todavía más grave. Asimismo, destacó que, durante los once días de angustia, rezó para que alguien lo ayudara.

“Los tiburones rodeaban el congelador, pero se fueron. Pensé (que podrían atacarlo). Me quedé arriba, no dormí, no dormí. Vi el amanecer, el atardecer, pidiéndole a Dios que envíe a alguien a rescatarme”, puntualizó.



Además, Macedo Rodrigues narró los momentos de desesperación por los que atravesó con el transcurso del tiempo y al no tener agua, ni comida a su alcance.

“Estaba pensando en mis hijos, mi esposa. Todos los días pensaba en mi mamá, mi papá, toda mi familia. Me dio fuerza y esperanza… pero en ese momento pensé que no había otra manera”, destacó el pescador.