Perro quita a su dueño del sillón para acostarse en él y provoca revuelo en TikTok: "Qué bello"

La usuaria de TikTok tofi (@tofioyhenart) se volvió viral al provocar ternura en varios internautas con uno de sus videos en el que su perro Oliver, quita del sillón a su dueño a punta de ladridos para acostarse en él.

Sin lugar a dudas, esta red social es la favorita de los internautas para presumir a sus 'lomitos' y todo tipo de 'gracias' que estos hacen.

¿Cómo es el video en el que un perrito quita del sillón a su dueño?

En el video de tofi, subido el pasado 31 de agosto de este año, se ve cómo su perro de raza labrador comienza a ladrarle acaloradamente al papá de la chica, quien intenta ignorarlo y luego hacer que desista, incluso señala que otro perro de la mima raza está acostado y dormido a su lado, intentando decir que podría despertarlo o sólo queriendo distraerlo.

"¿Yo me voy de acá?", le pregunta el hombre, quien parece ser argentino por su acento, al perro, quien gruñe y parece asentir con sus ladridos.

El señor se levanta y se cambia de sillón a uno que está a un lado de este. Acto seguido, el 'peludito' se calma y se sube al sillón, al lado del otro perro, acomodándose con tiempo, poniendo su cabeza en el reposabrazos.

El hombre se queda mirándolo sin poder creer que Oliver logró su objetivo de quitarlo, aceptando su derrota. Su hija, quien grabó el video, sólo se limita a reír.

¿Cómo reaccionaron los usuarios de TikTok al video del perro que corre a su dueño del sillón?

El video cautivó y enterneció a los internautas, desatando furor por lo firme, seguro y autoritario del perro, quien se da a entender a la perfección.

Algunos incluso lo compararon con el personaje de la serie de comedia 'The Big Bang Theory', Sheldon Cooper, quien tenía un lugar específico en el sillón en el que nadie podía sentarse más que él.

"Me encanta. Se acuesta totalmente agotado por el conflicto", "Sheldon Cooper Firulais: Escucha, humano, ese es mi puesto jajaja", "Lo amé, cómo se acostó apoyando su cabeza", "Ay, qué obediente tu papi", "El perro Sheldon", "Y todavía se sube y no puede acomodarse: 'Ash, lo dejaste todo quién sabe cómo'", "Qué atrevido ese padre ocupando el lugar del bebé", "Me encanta la gente que malcría animales", "Qué bello", comentaron algunos.

El video acumula ya, casi 15 millones de reproducciones, 1.5 millones de likes y más de 18 mil comentarios.