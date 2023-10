¿Qué es lo peor que harías por dinero? 10 internautas contaron sus historias y si les funcionó o no

Otra mujer contó que estuvo a punto de salir con un hombre 15 años mayos, con quien solo había hablado por teléfono y quien le pidió cómo vestirse el día de la cita. Ella aceptó, dijo, para poder ayudar a su mamá con los gastos. El día de la cita no encontró el dinero suficiente para poder llegar al lugar, así que no fue. Ahora está feliz de no haber podido ir y dejó como moraleja que su madre logró salir adelante por ella misma.