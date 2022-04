Todos somos Pedro Almodóvar: la historia de cómo conoció a Zendaya es digna de un fan

La pasada edición número 94 de la entrega de los premios Oscar fue una de las más polémicas en toda su historia, y es que el escándalo que protagonizaron Will Smith y Chris Rock en el escenario de la ceremonia acaparó la atención de los medios.

Algunos de los galardones que pasaron desapercibidos fue el de Jane Campion, quien se coronó como la Mejor Directora por su trabajo en ‘The Power of the Dog’, convirtiéndose en la tercera mujer en llevarse dicha presea.

Asimismo, otros detalles más positivos del evento fue que el director Pedro Almodovar pudo cumplir con uno de sus deseos, conocer a la increíble Zendaya.

La ceremonia antes de los Oscar 2022

Y es que previo a la ceremonia de premiación cinematográfica, asistió a una de las fiestas organizadas en donde convivió con algunos famosos.

"Llegamos a la fiesta de Saint Laurent y me encuentro con un montón de nominados, algunos de ellos fans. No me acostumbro a que la gente me diga “crecí con tus películas”, no sólo porque me hace sentir viejo, eso es irrelevante, sino por pura modestia", detalló el cineasta en su crónica escrita.

Pedro Almodóvar conoció a Zendaya y "se comportó como un fan"

Por supuesto, el momento épico de la noche, para él y para Internet, llegó con la presencia de Zendaya, la actriz de la aclamada serie 'Euphoria' y de quien el español es admirador.



Por supuesto, inmediatamente tanto el comentario como la fotografía fueron alabadas por los fans.

El diario de Almodóvar en los Oscar

El pasado 30 de marzo de 2022, a través del portal ‘Indie Wire’, se compartió el ‘Diario de Almodóvar’, un escrito en el que el director de ‘Madres Paralelas’ relató cómo fue su experiencia en la reciente entrega de las preseas doradas.

En dicho documento, Almodóvar describió parte de sus días en Los Ángeles, a donde viajó para apoyar a su amiga, Penélope Cruz, quien estaba nominada como Mejor Actriz por su protagónico en la cinta de su creación.

Adelantó que se encuentra en la realización de su próximo proyecto, en el que la actriz Cate Blanchett será la estrella, y está basado en cinco historias de Lucia Berlin de su libro 'Un manual para mujeres de la limpieza'.



Por cierto, hizo mención que el 'moño azul' que llevó en su traje durante la alfombra roja, hace referencia a la dura realidad que viven los refugiados.

Pedro Almodóvar opinó sobre Will Smith

El director español, no pudo evitar escribir acerca del episodio protagonizado por Will Smith y Chris Rock, ya que consideró que hubo muchas cosas más importantes.

"He evitado deliberadamente el episodio violento que es lo único de lo que se habla al día siguiente. Estaba apenas a cuatro metros de donde sucedió. En los planos generales soy la cabecita blanca que ves en la foto", escribió.