Payasito asiste a un evento infantil y rompe en llanto al darse cuenta de que era un funeral

Cristopher Hernández Mora era un niño originario de Puebla, México, el cual tuvo que lidiar una batalla contra el cáncer, Leucemia, a pesar de su corta edad. Lamentablemente, tras dos años su doctora le avisó a sus padres que ya no podían hacer nada más por él, así que el nene pidió celebrar una gran fiesta de cumpleaños como último deseo.

Así como el joven con cáncer que corrió mil yardas durante 143 días y con una prótesis como última voluntad, Cristopher mostró una gran actitud para enfrentar sus últimos días a lado de sus seres queridos.

Con la ayuda de la empresa local Playturisloco, la cual brinda servicios de fiestas y entretenimiento, y diversos donadores, los padres de Cristopher planearon la celebración para el día 12 de marzo de 2023, pero días antes el nene perdió la vida. Entonces, en honor al pequeño, la familia decidió continuar con la fiesta, incluyendo el show de payasos.

Payasito fue contratado para el funeral de un niño que luchó contra el cáncer

Los niños que luchan contra el cáncer dan lecciones de fortaleza y resiliencia a los demás, fue por esta razón que amigos y familiares de Cristopher se congregaron en su casa tras saber la noticia de su deceso.

Fue así que inició el itinerario de su fiesta, los asistentes cantaron ‘Las mañanitas’ a todo pulmón, echaron porras en honor al nene, degustaron un banquete y hasta presenciaron un show de payasos, quienes sin saber que irían a un funeral terminaron sumamente conmovidos.



Cabe mencionar que los payasitos no tenían idea de que se presentarían en el funeral de Cristopher, pues simplemente se les notificó que habían sido contratados para un evento infantil. Al llegar al hogar y ver el altar en honor al fallecido, uno de ellos rompió en llanto y le dedicó unas tiernas palabras con la voz entrecortada.

“Qué valor para trabajar así, total respeto”, “Colega, es la primera vez que veo algo así, si me hubiera pasado no sabría como seguir el show”, “Mis respetos para ese payaso, qué profesional”, “Creo que a todos se nos hizo un nudo en la garganta”, “Me reventaron, no pude evitar llorar con los videos”, “Se me enchina la piel con las palabras que dedicó el payaso”, estos son algunos comentarios que se pueden leer en el video viral.

En la fiesta en honor a Cristopher también hubo una caravana de ciclistas encabezada por un tráiler, la quema de fuegos pirotécnicos y hasta una baile sonidero (una especie de DJ que se dedica a reproducir cumbia y se considera un fenómeno social popular originario de la Ciudad de México).

Los papás cumplieron con todas las peticiones de Cristopher para su fiesta

El 10 de marzo de 2023, la página de Facebook de Playturisloco realizó una transmisión en vivo desde el funeral del pequeño para actualizar a los donadores sobre la situación de Cristopher y su fiesta. Ahí la abuelita del nene explicó que antes del deceso los padres habían escuchado atentamente las peticiones de su hijo para cumplirlas al pie de la letra, ya que días antes se había enojado al escuchar que planeaban retrasar la celebración debido a una decaída en su salud.

Y es que además de piñatas, pasteles, dulces y payasos, Cristopher pidió ser paseado en un tráiler. ¿Qué opinas de la iniciativa de esta familia? Cuéntanos en los comentarios.

