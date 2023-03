Encarga pastel "de cucarachas" y al verlo ya no lo quiso pagar: los asqueó por cómo lucía

Así como existen pasteles deformes de personajes de caricaturas, también hay tartas hiperrealistas que gracias al ingenio y talento de los reposteros lucen como una réplica exacta de cosas reales. Y aunque en muchas ocasiones este estilo es aclamado por las personas, pues requiere de mucho tiempo y esfuerzo invertido, hay quienes no les agrada tanto.

Así le ocurrió a una pastelera a la que le pidieron un “pastel de cucarachas” sin más detalles y ella decidió crear una tarta con dulces en forma de estos peculiares insectos que suelen causar fobia (blatofobia o katsaridafobia) en las personas.

Mujer encarga un pastel de cucarachas y después ya no lo quiso pagar

A través del perfil de TikTok de Leydidi (@leydidi.st) se narran anónimamente diversas historias que viven los pasteleros con sus clientes. Una de las más populares, con más de dos millones de reproducciones, cuenta la historia sobre un pastel de cucarachas.

Según explica el repostero, un día una mujer le hizo el pedido de una tarta con motivo del cumpleaños de su pequeño hijo, al que le gustaban mucho los animales, especialmente las cucarachas, de ahí que eligiera esa temática en específico.

El experto en pasteles elaboró cucarachas hiperrealistas con chocolate y café para adornar, así que por su esfuerzo puesto en estos detalles vendió el postre en 184 dólares.

El día de la fiesta se entregó el pastel una hora antes del evento, el esposo de la mujer fue quien lo recibió y pagó por él, sin embargo, un par de horas después llamó sumamente enojado al pastelero exigiendo la devolución de su dinero.

¿La razón? Las cucarachas de la tarta se veían tan reales que les provocaron náuseas a muchos de sus invitados. Algunos incluso vomitaron y otros optaron por irse de la fiesta debido al mal rato.

A pesar de las explicaciones del repostero, el cliente exigió que se retirara el pastel del lugar y su dinero de vuelta, a lo que obedeció, pero solo le regresó el 30 por ciento (55 dólares) porque no había sido enteramente su culpa el malentendido.



Curiosamente, en la sección de comentarios varios internautas criticaron la actitud de los clientes, pues a su parecer el pastel lucía espectacular y fue lo que pidieron:

“Esa persona no valoró el arte del pastelero”, “O sea, le dan un trabajo demasiado bueno y todavía se queja”, “Yo no me hubiera confiado tanto en alguien que pedía un pastel para fiesta infantil de cucarachas”, “De verdad que la gente nunca está conforme”, “Yo no devolvía nada, para que no especifican mejor”, “Yo veo excelente el pastel, igual y solo querían dibujitos tiernos, pero eso lo hubieran dicho antes”.

Por otro lado, un usuario identificado como Juan Espino comentó que tal vez la clienta quería unas cucarachas más caricaturescas e infantiles, no algo tan realista y bizarro. Incluso sugirió que la mujer se podría haber referido a las cucarachas de la caricatura ‘Oggy y las cucarachas’, una animación infantil francesa que emitió internacionalmente sus 501 capítulos protagonizados por un gato azul y tres cucarachas traviesas.

¿Tú qué opinas al respecto? ¿Te hubieras comido el pastel de cucarachas? Cuéntanos en los comentarios.

