Pareja decide caminar "descalza" por las calles y modifican sus zapatos para lograrlo: nadie entiende por qué

Video Se graban llorando después de una ruptura y causan polémica: ¿es ridículo o un buen desahogo?

Caminar es algo que hacen las personas a diario y si bien muchas lo hacen descalzas ya sea en la playa o su propia casa, dos tiktokers aseguraron que incluso en la calle dejan sus plantas del pie sin protección, te explicamos.

En video, pareja opta por caminar descalza en la ciudad y causan polémica en TikTok

PUBLICIDAD

La creadora de contenido Christi Fritz, quien cuenta con más de 2 millones de seguidores en TikTok mencionó en un clip el pasado 31 de enero que su esposo y ella comenzaron a caminar descalzos sin importar el lugar al que fueran.

De hecho, para esto se dieron a la tarea de quitarle las suelas a toda su colección de zapatos, los cuales estaban valuados en alrededor de 20 mil dólares porque algunos modelos eran de marcas de lujo.

"Mi esposo y yo le quitamos las suelas a nuestros zapatos, decidimos comenzar a caminar descalzos y como algunos establecimientos no permiten que las personas caminen descalzas si cortamos las suelas, pero mezclándonos con los demás. Es un gran compromiso, estos son nuestros tenis favoritos y nuestra colección vale más de 20 mil dólares, pero es un sacrificio que estamos dispuestos a hacer porque caminar descalzos significa todo para nosotros", fue parte de su discurso.



Mientras comenzaba a enlistar los beneficios de caminar con el pie desnudo mostró la manera tan cuidadosa en que su esposo modificó los zapatos y aseguró que estar descalzo es muy "liberador".

@christifritz the new age of barefoot walking has begun and I couldn’t be more exited or thankful 🫶 ♬ original sound - Christi Fritz



Para que sus seguidores vieran lo en serio que hablaban sobre el tema asistieron a una tienda Sephora con sus nuevos “tenis” y al momento de levantar el pie se podía ver que en efecto, no llevaban calcetines u otra cosa debajo.

"La experiencia fue absolutamente perfecta, los trabajadores se acercaron para preguntarnos si necesitábamos algo y hasta resaltaron lo mucho que les gustaban sus tenis".

¿Qué pensó Internet sobre la pareja que camina descalza?

El clip se hizo viral con más de 37 millones de vistas en pocos días y los usuarios, en su mayoría no reaccionaron tan favorablemente a la idea de Christi y su marido, ya que calificaron toda la práctica como algo "repugnate".

"Cuando sea verano se van a arrepentir", "Real esto es muy repugnante", "¿no tienen miedo de contraer una enfermedad o algo por esto?", "Estar descalzo en un terreno natural tiene sus ventajas, pero no en la ciudad", "Dermatofitosis, fascitis plantar, infecciones, objetos clavados en el pie y así podría seguir con todo lo que les puede pasar si siguen caminando así", "Guacala, ¿se imaginan en los baños?", o "Realmente la gente es muy tonta cuando solo tiene una neurona", es lo que expresaron.



Otros simpatizaron un poco más con la idea general de estar descalzos, pues al final es la decisión de ambos, pero apuntando además que esto podría perjudicar su salud por toda la suciedad y bacterias que hay en las calles.

Imagen @christifritz / TikTok



Incluso hubieron algunos que sospecharon que todo el video fue planeado para generar controversia y vistas, por lo cual posiblemente ni siquiera hayan removido todas las suelas de sus zapatos para caminar descalzos 24/7.

PUBLICIDAD