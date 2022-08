Pareja renunció a las citas para ahorrar y comprar una casa: lo lograron antes de sus 22 años

Muchas parejas comunes logran ser famosas, ya sea por su manera de ahorrar para su boda o por la manera de ejercer su paternidad; sin embargo, un par de jóvenes lo consiguieron tras comprarse una casa a corta edad, esto a cambio de sacrificar las citas en su relación.

Una pareja inglesa cambió sus citas para comprar una casa y la historia se hizo viral

Olivia Gill y Jack Eacotpeers, originarios de Reino Unido, llevaban una vida normal hasta que se viralizó su sorprendente historia, ya que ambos habían logrado algo que en la actualidad se considera difícil para los más jóvenes: comprar una casa.

La pareja, quienes tienen 19 y 21 años respectivamente, contaron en una entrevista para 'The Mirror' el 29 de junio de 2022, cuáles fueron los pasos que siguieron para alcanzar este sueño que compartían.

Todo comenzó cuando se desató la pandemia de covid-19, y es que ambos se percataron que, al no poder tener citas normales, como ir a cenar o ver una película en el cine, estaban ahorrando mucho dinero, lo cual les dio la idea de que podrían conseguir su propio hogar en poco tiempo.

Tras el término del confinamiento, decidieron seguir dejando a un lado las citas costosas y cambiarlas por simples paseos en el parque con comida más barata.



Cambiaron sus noches de fiesta para seguir ahorrando, y en 2021 su sacrificio se vio recompensado, pues lograron comprar una casa de dos habitaciones con su propio dinero gracias a su estrategia de ahorro.

El inmueble tuvo un costo aproximado de 232 mil libras esterlinas (alrededor de 282 mil dólares), y ambos se sienten felices por su logro.

"Ninguno de nuestros amigos tiene su propia casa, muchos están en la universidad, así que me resultó bastante difícil relacionarme con ellos. Y ahora tengo mi propia casa y ellos no están ni cerca de una posición como esta. Todos nuestros amigos y familiares nos han apoyado mucho a lo largo del viaje y ahora están muy felices", fue parte de la declaración de ambos para 'The Mirror'.

La pareja tuvo que remodelar la casa y así luce actualmente

Aún cuando lograron comprar su casa, sabían que tenían otro reto por cumplir y ese era remodelar los espacios.

En su cuenta de TikTok @livwithlivnjack, ambos han mostrado cómo es su proceso de renovación y, de hecho, la casa destaca por su minimalismo.

En su perfil también comparten tips para remodelar y decorar con poco presupuesto, con lo cual ya suman más de 6 mil seguidores en la red social.



A poco más de un año de adquirir su hogar, compartieron imágenes del anterior aspecto de los interiores y cómo lucen actualmente.

Su historia continúa inspirando a muchas parejas, ya que ellos son el claro ejemplo de que, con pequeños sacrificios, se puede lograr lo que sea. ¿Te atreverías a hacer algo parecido para conseguir la casa de tus sueños?

"Nos mudaremos a nuestra primera casa el mes que viene y no puedo esperar, es una nueva construcción y estoy muy emocionada. Tu video me da inspiración", "Ver tu casa me abrió los ojos y me demostró que nada es imposible", "Todo requiere sacrificios y tu ejemplo me inspira para tener mi propia casa también", son algunos comentarios en TikTok.