Papá le habló a su hija desde el embarazo y cuando ella nació tuvo la reacción más tierna

Una pareja brasileña vivió un mágico momento al cargar por primera vez a su hija recién nacida.

En el 2020, la familia conformada por Flavio Dantas, soldado naval, y Antonella Vilela, cocinera, se convirtieron en padres de la pequeña Antonella.

El progenitor de la bebé, durante el embarazo, esperando que su hija lo pudiera escuchar, le hablaba cada que podía.

Algo que dio resultado, como muestra de ello, está la forma en que lo recibió al estar con él por primera vez.

Pues, para sorpresa de ellos, Antonella le regaló la más dulce sonrisa a su padre, tan pronto lo tuvo de frente y reconoció su voz.

La reacción del papá conmovió a sus seguidores

Flavio, a través de sus redes sociales y, con respecto a tan especial momento, declaró lo siguiente:

"No puedo explicar lo que sentí en ese momento. Todos los días hablaba a mi hija en el útero de su madre, siempre le decía que la quería, que papá estaba ahí y que iba a ser el mejor padre del mundo. Cuando al fin nació, ¿cómo me lo pagó? Con la sonrisa más dulce", contaba el padre vía Instagram



Su hija se convirtió en su motor de fuerza y lo hizo conocer un amor que nunca había experimentado:

"¡Siento un amor que no me cabe en el pecho! Dios me ha dado la mayor razón para levantar la cabeza, olvidar la tristeza y perseguir el mundo, para poder dárselo a ella", escribió Flavio a través de Instagram.



La mamá de Antonella, no se podía quedar atrás y escribió unas cuantas líneas dedicadas a ella:

"Un regalo del Señor. Si la riqueza se midiera en palabras, la resumiría en una: tú. Es mi joya preciosa tallada por las manos de Dios", emitió la madre en Instagram.

Las personas reaccionan a la tierna foto

Dentro de la cuenta de Instagram de Antonella, los seguidores y amigos, dejaron comentarios de sus impresiones respecto a la tierna foto que capturó el momento exacto de ese primer encuentro:

"Eso es un milagro de Dios, increíble", "hay demasiado amor en esa foto", "la mejor foto por siempre", "Dios bendiga a esa familia", "Qué espectáculo", "Qué cosa más linda, amé la foto", "Felicidades, es sin duda un momento sumamente hermoso", comentaron usuarios de Instagram