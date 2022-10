Molestan a niño en clase porque le gustan las sirenas y su mamá le da poderosa lección de amor

La usuaria identificada como Lo Selene utilizó su cuenta de TikTok para denunciar en un video, con duración de poco más de un minuto, que su hijo sufrió un incidente de acoso escolar porque le gustaban las sirenas. Y es que cada vez son más los chicos que rompen estereotipos a fin de disfrutar de las cosas que les gustan sin importarles las etiquetas.

Mamá da poderosa lección a su hijo, tras saber que fue molestado por sus compañeros

Como contexto, la mujer comentó que para la materia de Arte, la maestra permitió que los niños decoraran a su gusto un cuaderno; por lo que el nene del video quiso colorear él mismo diversas ilustraciones de sirenas para así pegarlas en la parte exterior.

A pesar de la emoción inicial por cómo quedó el cuaderno forrado, el nene terminó decepcionado cuando sus compañeros de clase lo molestaron porque, según ellos, las sirenas y los colores eran cosas de niñas.

Las burlas incluso escalaron y, tanto niñas como niños del salón, comenzaron a decirle al nene que “parecía niña” por su cabellera. Tras contárselo a su mamá, la mujer le dio una gran lección al decirle que él era cuidado y educado con mucho amor y respeto, por lo que no debía sentirse mal por los comentarios de otros.

Incluso le recordó que no tenía nada de malo si a él le gustaba una sirena o el color rosa, a lo que el niño asintió diciendo que “los colores son colores”.

Tras viralizarse el video, miles de internautas comentaron en el video de Lo Selene para aplaudir la educación llena de respeto y comprensión que le daba a su hijo, pues más de una persona estuvo de acuerdo en que los personajes no deberían definirse por el género y muchos menos tomar como insulto la palabra “niña”.

“Mi hijo siempre les contestaba que parecer niña no es insulto”, “Estudiando para ser la mejor docente y poder mostrarle a los niños que los colores y personajes no definen el género”, “Sería bueno concientizar en las escuelas sobre los estereotipos de género”, “La culpa es de los padres que los educan y todo está estereotipado, en serio no puedo creer que hasta a las niñas se les haga gracioso burlarse de su propio género”, “Gran oportunidad para mostrarte a tu hijo que los puntos de vista de otros, son solo eso, puntos de vista de otros, pero no son parte de su realidad”, “Qué lindo es tu nene, que no lo lastimen y le hagan creer que es niña solo porque tiene gustos fuera de lo heteronormativo” o “Hay niños muy crueles, pero recordemos que la educación empieza en casa”.

¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Lo Selene? Cuéntanos en los comentarios.