Padres en el pasillo de honor para donar los órganos de su bebé conmueven las redes: "Cuánto dolor y cuánto amor"

El video de unos padres recorriendo el pasillo del honor con su bebé en brazos para donar los órganos de la pequeña tras sufrir muerte cerebral ha conmovido las redes sociales.

En las redes sociales del actor Toño Mauri, quien hace casi tres años recibió un trasplante doble de pulmón a través de la donación de órganos luego de sufrir complicaciones por el contagio del Covid-19, fue compartida una emotiva grabación en la que se ve a dos padres caminar con su bebé en brazos por el llamado “pasillo del honor”.

Nombre con el que es llamado a la guardia que trabajadores y personas presentes en el hospital realizan sobre el pasillo hacía el quirófano como último homenaje a las personas donadoras de órganos.

El video fue retomado de la cuenta del periodista venezolano Gabriel Ramos, quien junto a las duras imágenes compartió algunos detalles sobre la emotiva escena.

“Tomar estas decisiones no son nada fácil, pero estos padres decidieron darle vida a otra persona en honor a su bebé que sufrió una muerte cerebral. El pasillo de honor del cuerpo médico es muy común para este tipo de acciones”, escribió.



La grabación muestra al padre escoltando a su esposa quien es la que lleva a su bebé en los brazos. Momentos antes de ingresar al quirófano, ambos se detienen para dar un último adiós a su hija.

Las desgarradoras imágenes resonaron en un mar de personas a las que les llegó la historia a través de redes sociales, donde se mostraron empáticos con el dolor de los padres a quienes además reconocieron la fortaleza para tomar una decisión tan dolorosa a través del amor y la generosidad.

“Cuánto amor hay en estas imágenes y cuánto dolor. Es un acto de profunda fe y amor. Mis respetos. Luz eterna para este angelito. Mucha luz y todas las bendiciones para estos papás”; “No alcanzo a imaginar el dolor de estos padres. Sólo sé que sus corazones son tan grandes y bondadosos como el dolor que viven”, anotaron.

Incluso, hubo quienes se sintieron identificados y compartieron entre los miles de comentarios cómo fue su vivencia al caminar por el pasillo del honor para despedir a un ser querido.

“También pasé por el pasillo de honor… duele, no imaginan como duele… nada calma el dolor… me siento orgullosa de haber donado los órganos para que otra vida continúe con un pedacito de mi amado… admiro a los padres y las personas de la salud que hacen este último gesto de honor y gratitud a los que optamos por donar vida…”; “Recuerdo el día cuando deje a mi bebé y salía con los brazos más vacíos que nunca y el de seguridad me abrió la puerta llorando y yo inmóvil pisando el aire”, compartieron usuarios.