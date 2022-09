Gemelas bebés se confunden entre sí y enamoran a TikTok: "Ya ni ellas saben quién es quién"

Las travesuras infantiles suelen ser compartidas por los padres de familia en redes sociales, como pasó con el niño que dijo que no había clases en un grupo de WhatsApp para no ir a la escuela.

Aunque si se trata de gemelas, la diablura es aún mayor, y la mamá de Valeria y Valentina lo comprobó con un divertido videoclip en TikTok que ya acumula más de un millón de reproducciones.

Gemelas bebés intentan confundir a su mamá para evitar un regaño y se viralizan

A través de la cuenta Gemelitas Valeria y Valentina (@gemelitaschamorro), la mamá de las nenas compartió la forma en que sus hijas intentaban confundirla respecto a su identidad para evitar que las regañara.

Para entrar en contexto, su progenitora explicó que una de ellas había tirado azúcar, así que su hijo mayor acusó a Valentina como la culpable. Sin embargo, cuando las fue a encarar ambas afirmaron ser Valeria, a continuación la grabación:

Tras ver el video, los internautas no pararon de bromear con la travesura de las gemelitas en la sección de comentarios:

“Hasta yo quiero saber quién es quién”, “La mamá se oye preocupada porque no sabe quién es Valeria y quién es Valentina”, “Amiga, no las dejes ver ‘Juego de gemelas’ porque les da muchas ideas locas”, “Mujer no eres una madre desnaturalizada si no las reconoces, las niñas te salieron igualitas”, “Confío ciegamente en la que se quedó sentada. No tengo pruebas, pero tampoco dudas”, “Sin importar quién es Valentina, al final las dos te culparon de tirar la azúcar”, “Voto por qué las dos se llamen Valeria”, “Si me hacen eso, de verdad que me confundo y se me olvida quién es quién. Luego tendré que ir por la vida con el remordimiento de que tal vez les cambie las identidades”, “En mi experiencia como mamá, la que dijo primero que no fue, esa fue”, "Yo creo que ya ni ellas saben quién es quién y a cada rato intercambian identidad" o “Todos hablan de quién es quién, pero nadie toma en cuenta que en diminutivo ambas son las ‘Vales’”.



Al final, la mamá comentó a los internautas que hasta ella dudaba de quién era quién mientras grababa el video viral, pero después de analizarlo se dio cuenta de que Valentina era la pequeña más insistente, aquella que se rascaba la oreja y estaba más cercana a la cámara. Esto lo dedujo debido a sus personalidades, el único medio por el cual las diferencia porque físicamente no tienen rasgos diferentes.

Eso sí, la mujer explicó que a sus gemelitas les “encanta” confundir a la gente con sus identidades y hasta preguntó si todos los gemelos eran así.

¿Qué te pareció este divertido video viral de las gemelas Valentina y Valeria? Cuéntanos tu opinión en los comentarios.