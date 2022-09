Niño sorprende a invitados con sincero discurso en su cumpleaños: "No quería que vinieran"

En TikTok se han hecho virales divertidos momentos captados durante fiestas infantiles, desde la niña que recibió un pastel deforme de Elsa, hasta el pequeño que dio un peculiar discurso de cumpleaños en el que se queja de la presencia de sus invitados. Aquí te contamos más sobre esta historia viral.

Niño da un peculiar discurso de cumpleaños y se hace viral

Fue a través de la cuenta de TikTok Moños tematicos Camila (@amyrequejo4) que la mamá del pequeño cumpleañero compartió la grabación del discurso viral. En dicho video, de tan solo 23 segundos, se puede ver que todo ocurre durante el ‘show’ de un mago, quien decide darle el micrófono al nene para que exprese sus sentimientos.

Ante la mirada de sus invitados, el niño pronuncia una serie de agradecimientos a los asistentes y, aunque se dice feliz de verlos, también comunica que “no quería que fueran":

“Buenas noches, gracias por mi cumpleaños… Venir… Bueno, pero es muy feliz que todos estén aquí. Yo no quería que ustedes vengan, pero… bueno, es muy bueno que todos hayan venido”.



Tras ver el videoclip, cientos de internautas se divirtieron con la anécdota y lo hicieron saber en la sección de comentarios donde se pueden leer opiniones como las siguientes:

“Los niños siempre tan sinceros”, “Más directo no pudo ser”, “No lo molesten, les recuerdo que si es de septiembre entonces es virgo”, “Como dicen, los niños y los borrachos nunca mienten”, “La sinceridad ante todo, pero reconozcamos que no se olvidó de agradecer”, “Diré lo mismo para mi cumpleaños, ojalá nadie se ofenda porque tampoco me gusta que vengan”, “Solo le faltó decir: ‘y si no traen regalo mejor ya váyanse’”, “El mejor anfitrión que he visto, no se anda con hipocresías y aun así agradece”, “Dime que no querías ver a tu familia sin decirme que no querías ver a tu familia”, “La clásica cuando están pequeños, porque los invitados normalmente son de los padres y no de los niños”, “La niñez es la única etapa en la que la gente es sincera” o “Todos hablan del discurso del niño y nadie dice nada de que ahora todo lo quieran subir a TikTok, antes decían pa’ Face o YouTube”.

En la sección de comentarios salió la verdad detrás del video viral. Todo a raíz de que una persona sugirió que en realidad el niño no ordenó sus ideas antes de expresarlas, y al ser el centro de atención los nervios lo traicionaron.

Una teoría que la mamá del nene confirmó, porque durante toda la fiesta el cumpleañero estaba feliz de ver a todos sus amigos en el festejo:



¿Qué te pareció este discurso viral de un cumpleañero a sus invitados? Cuéntanos en los comentarios tu opinión al respecto.