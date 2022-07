Michelle Arellano: niña mexicana con IQ similar a Einstein quiere estudiar medicina a los 9 años

En Internet abundan las historias inspiradoras y divertidas de niños, especialmente gracias a los videos que se publican en redes sociales; no obstante, hay una pequeña que comenzó a generar fama gracias a su intelecto, el cual es tan destacado, que incluso la podría llevar a estudiar una carrera universitaria a los nueve años. Aquí te contamos su historia.

¿Quién es Michelle Arellano Guillén, la niña mexicana que quiere estudiar medicina?

Se trata de Michelle Arellano Guillén, una infante de nueve años originaria de Chiapas, México, quien sorprendió a todos por su extraordinaria inteligencia. Y es que su coeficiente intelectual es de 158 puntos (casi el mismo que el de Albert Einstein) y tiene un sueño en particular que le gustaría cumplir: estudiar medicina.

Si bien, uno esperaría que ella llegara a la universidad cuando sea mayor, resulta que el día que comenzará sus estudios superiores se encuentra mucho más cerca, ya que aprobó la primaria, secundaria y preparatoria con un examen único de manera reciente.

Desde que tenía alrededor de un año y medio, Michelle ya comenzaba a absorber conocimiento, por lo que aprendió a hablar varios idiomas al mismo tiempo, y hoy en día puede comunicarse correctamente en cinco lenguas: español, inglés, francés, italiano y alemán.

De acuerdo a la madre de la niña, Karina Guillén, quien tuvo una entrevista con CNN el pasado 28 de julio de 2022, la pequeña ya sabía leer y escribir a sus cuatro años.



Además, al saber cuál era el potencial real de su hija, decidió ayudarla de la mejor manera posible y optó por educarla a través de clases en línea con profesores capacitados, ya que en la escuela primaria se aburría con facilidad.

"Pues la primaria fue aburrida porque a los otros niños les enseñan cosas que yo ya vi, o a veces lo explican y yo ya lo entendí, y lo vuelven a explicar a los otros niños y pues me aburro. A veces dibujo, pinto y me regañan por hacer eso, pero yo estoy aburrida", fue la declaración de Michelle a CNN.

La niña genio también destaca en el deporte

Aunque la pequeña fue diagnosticada con el síndrome de Asperger, esto no le ha impedido desempeñarse de manera exitosa en el estudio, de hecho, también es muy buena en los deportes y actualmente es campeona estatal de natación y cinta negra en taekwondo.

La familia de la menor está haciendo todo lo posible para que ingrese a una universidad y pueda estudiar medicina como sus padres, ya que ella dejó en claro que quiere "salvar vidas", además de que desea encontrar la cura de dos enfermedades.

"Quisiera en mi futuro colaborar para encontrar la cura del cáncer y del autismo. Porque conozco a una persona y he visto varias que tienen autismo y me da tristeza que no se puedan expresar. Entonces yo quiero encontrar una cura para eso y un programa para entendernos".



Por otro lado, su madre usa Facebook para mostrar todos los logros académicos de su hija y compartir algunas fotografías de ella, y así poder señalar el gran orgullo que siente.

Michelle Arellano también está interesada en la actuación

Michelle no solo desea convertirse en una gran cirujana, pues también expresó su interés en estudiar biología marina o ser actriz como su ídolo Adam Sandler.





"Me gusta mucho porque es muy carismático, muy chistoso y no se ve nervioso ni abrumado".



Aunque no se ha confirmado la fecha en que comenzaría su vida universitaria, su familia espera que la niña de 9 años pueda hacerlo el próximo mes de agosto o en 2023, pero sin duda alguna tiene un futuro prometedor.