Niño reveló a payasita de fiesta que su papá engaña a su mamá: así reaccionaron los invitados

Los niños son los protagonistas de diversos videos en TikTok , y en la mayoría de ellos hacen reír a la gente por su sinceridad. Esto fue lo que ocurrió en una fiesta infantil en Perú, pues un pequeño aseguró que su papá tenía un romance con una mujer que no es su mamá.

Niño expresa a payasita que su papá sostenía una infidelidad

Todo esto fue capturado por Leidy Rosales, una joven que se dedica a animar fiestas como una payasita profesional. En su perfil @leidyrosales8, además de hacer parodias, la joven muestra un poco de su trabajo y cómo interactúa con los niños en los eventos que es contratada.

Gracias a sus dinámicas y energía, logró conseguir más de 10 mil seguidores en la red social; sin embargo, este número aumentó después de publicar un video donde al estar en una celebración de cumpleaños, sin querer se 'destapó' un supuesto engaño.

Todo pasó cuando Leidy estaba realizando un acto donde expresaba que la soga roja que tenía en la mano estaba hipnotizada, y dejaría de estarlo cuando detectara a una mamá que asistió a la celebración sólo para comer o a un papá que estuviera engañando a su esposa.

Poco después, un niño levantó la mano y gritó "mi papá", dando a entender que él era quien sostenía una infidelidad, lo cual quedó grabado en el clip.

A poco menos de una semana de ser publicado en TikTok, el video acumuló más de 2 millones de vistas y también mostró que los asistentes de la fiesta no pudieron contener la risa, después de lo que dijo el pequeño.



Aunque la payasita desactivó los comentarios del tiktok, en otras redes sociales los interneutas no dudaron en expresarse al respecto con comentarios divididos.

Algunos creyeron que la situación fue de lo más divertida y animaron a creer en lo que dijo el niño, pues 'ellos siempre dicen la verdad'.

"No creo que mienta, bien dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad", "Algo me dice que dijo la verdad sin querer", "No dudaría de su palabra, los niños son los más sinceros del mundo, pobre de la mamá", y "Los niños siempre tan sinceros", es la manera en que se expresaron.

La payasita fue condenada en redes por su show y hablar de infidelidad con los niños

Sin embargo, otros condenaron el humor de Leidy Rosales, pues piensan que hacer chistes sobre infidelidades no estuvo bien porque es un show para niños.

"No da risa, cómo es posible que permitan semejante animación dirigido a niños. Y acá leo padres de familia a los que les parece gracioso. Qué desubicada la animadora", "Es una pena que un show infantil tenga ese tipo de cosas", "La payasaita tendría que ser más ubicada y saber que el tema que ella está usando no es para alegrar fiesta infantiles, ¿cómo se le ocurre hablar de infidelidades?", fue cómo atacaron a la joven animadora.