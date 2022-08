Descubrió la infidelidad de su novio gracias a una espinilla: así se dio cuenta

Una usuaria de TikTok llamada Amyrey, quien es conocida por narrar historias que les sucedieron a otros internautas, relató la anécdota de una seguidora sobre cómo se enteró que su pareja la engañaba.

A través de dos videos, señaló que la mamá de su seguidora tenía dudas sobre la fidelidad de su pareja, pero la joven prefirió ignorar las advertencias hasta que un día recibió un mensaje anónimo. Ahí le confirmaban las sospechas de su progenitora e incluían fotos como prueba.

Al ver esto confrontó a su novio; sin embargo, él le dijo que las imágenes eran de una relación pasada. La respuesta la dejó intranquila, por lo que analizó las fotografías y descubrió que su pareja tenía la misma espinilla que le había visto unos días antes.

A continuación, puedes conocer la historia completa sobre cómo la joven se enteró de la infidelidad de su pareja por una espinilla:

Las dos partes del relato fueron reproducidas un millón de veces y obtuvieron más de 160 mil ‘me gusta’. Si bien en la sección de comentarios Amyrey no reveló el nombre de la protagonista de la historia, las personas quedaron encantadas con su ‘storytime’ y compartieron experiencias similares.

“Es verdad, cuando las madres dicen que no te conviene es real. Mi madre tenía razón”, “A mí me pasó algo similar y me di cuenta por una funda de cámara que yo compré y se alcanzaba a ver en la foto. Me quiso decir la de ‘no fue en tu año’” y “Me engañaron en fechas de mi cumpleaños ja, ja, ja, pero él me lo dijo”.



En una parte del segundo video, Amyrey mencionó que su seguidora se dio cuenta de que su novio le era infiel porque era imposible que a una persona le saliera una espinilla en el mismo lugar. Sin embargo, algunas usuarias no estuvieron de acuerdo con su hipótesis porque a ellas sí les pasa.